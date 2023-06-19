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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-الإعصار-الروسي-راجمة-هيمارس-الأمريكية-1078268581.html
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير "الإعصار الروسي" راجمة "هيمارس" الأمريكية
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير "الإعصار الروسي" راجمة "هيمارس" الأمريكية
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم منظومة إطلاق الصواريخ في راجمة "تورنادو-إس" (الإعصار) في المنطقة العسكرية الغربية قام خلال عملية خاصة بتدمير راجمة "هيمارس"... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T14:30+0000
2023-06-19T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ومن الجدير بالملاحظة أن راجمة "تورنادو-إس"، التي تم إنشاؤها على أساس راجمة "سميرتش"، قادرة على استخدام الصواريخ الموجهة.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "أحد هذه الصواريخ الموجهة دمر بضربة دقيقة منظومة هيمارس التابعة لحلف شمال الأطلسي".وقال إيفان، قائد طاقم "تورنادو"، في وقت سابق: "مثل هذه الصواريخ الموجهة قادرة على ضرب العدو بدقة على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر في المناطق المفتوحة، وعلى عربات مدرعة خفيفة، وكذلك مركبات القيادة والأركان، وبطاريات الدفاع الجوي، والمخابئ و أهداف أخرى".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "يتم توجيه كل قذيفة من خلال أنظمة الأقمار الصناعية و"يمكن إطلاقها على مسافات مختلفة، في اتجاهات مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20230615/راجمات-تورنادو-الروسية-تطلق-صواريخها-نحو-أهداف-أوكرانية-فيديو-1078129354.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن تدمير "الإعصار الروسي" راجمة "هيمارس" الأمريكية

14:30 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko /  / الانتقال إلى بنك الصورالمركبات القتالية "تورنادو-غ" في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية "آرميا - 2018" (الجيش - 2018) في كوبينكا
المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko /
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم منظومة إطلاق الصواريخ في راجمة "تورنادو-إس" (الإعصار) في المنطقة العسكرية الغربية قام خلال عملية خاصة بتدمير راجمة "هيمارس" الأمريكية الصنع بصاروخ موجه.
ومن الجدير بالملاحظة أن راجمة "تورنادو-إس"، التي تم إنشاؤها على أساس راجمة "سميرتش"، قادرة على استخدام الصواريخ الموجهة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "أحد هذه الصواريخ الموجهة دمر بضربة دقيقة منظومة هيمارس التابعة لحلف شمال الأطلسي".

وتواصل القوات المسلحة الضرب بالأسلحة الصاروخية على منشآت البنية التحتية العسكرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وقال إيفان، قائد طاقم "تورنادو"، في وقت سابق: "مثل هذه الصواريخ الموجهة قادرة على ضرب العدو بدقة على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر في المناطق المفتوحة، وعلى عربات مدرعة خفيفة، وكذلك مركبات القيادة والأركان، وبطاريات الدفاع الجوي، والمخابئ و أهداف أخرى".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "يتم توجيه كل قذيفة من خلال أنظمة الأقمار الصناعية و"يمكن إطلاقها على مسافات مختلفة، في اتجاهات مختلفة".
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