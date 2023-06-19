https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-قوات-أوكرانية-تفقد-أكثر-من-نصف-عناصرها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078241649.html
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية ، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T04:51+0000
2023-06-19T04:51+0000
2023-06-19T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال تشيجوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "على محور جنوب دونيتسك كبدت وحدات تابعة لتجمع " قوات " فوستوك "، بدعم من المدفعية والطيران، العدو خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم، وتم إحباط هجومين للعدو في منطقة نوفودونيتسك مع تدمير دبابة وعدة عربات قتالية مدرعة، والقضاء على أكثر من نصف عناصره المهاجمة. وعلى محور المركز السكني روفنوبول، تم صد هجومين للعدو، مع تدمير العديد من الآليات المدرعة والأفراد".وأضاف :"على محور زابوروجيه، تم إحباط عملية استطلاع قتالية للعدو في منطقة تشاريفنوجو، وبنيران مدفعية الجيش الروسي تم القضاء على العناصر المعادية المشاركة في العملية. في مناطق جنوب نوفودانيلوفكا وجنوب مالايا توكماتشكا، شن العدو هجومه على شكل موجات بقوات تصل إلى كتيبة بدعم من المعدات الثقيلة. لكن وحداتنا تصدت له بدعم من المدفعية والطيران، وأحبطت الهجوم".بالإضافة إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الروسي أكثر من عشرة تجمعات للعدو في منطقتي مالايا توكماتشكا وماكاروفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أوكرانيا-قد-تحصل-على-دبابات-ميركافا-الإسرائيلية-1078241537.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية ، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم على اتجاه يوجنودونيتسك.
وقال تشيجوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "على محور جنوب دونيتسك كبدت وحدات تابعة لتجمع " قوات " فوستوك "، بدعم من المدفعية والطيران، العدو خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم، وتم إحباط هجومين للعدو في منطقة نوفودونيتسك مع تدمير دبابة وعدة عربات قتالية مدرعة، والقضاء على أكثر من نصف عناصره المهاجمة. وعلى محور المركز السكني روفنوبول، تم صد هجومين للعدو، مع تدمير العديد من الآليات المدرعة والأفراد".
وأضاف :"على محور زابوروجيه، تم إحباط عملية استطلاع قتالية للعدو في منطقة تشاريفنوجو، وبنيران مدفعية الجيش الروسي تم القضاء على العناصر المعادية المشاركة في العملية. في مناطق جنوب نوفودانيلوفكا وجنوب مالايا توكماتشكا، شن العدو هجومه على شكل موجات بقوات تصل إلى كتيبة بدعم من المعدات الثقيلة. لكن وحداتنا تصدت له بدعم من المدفعية والطيران، وأحبطت الهجوم".
بالإضافة إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الروسي أكثر من عشرة تجمعات للعدو في منطقتي مالايا توكماتشكا وماكاروفكا.