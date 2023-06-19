عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-قوات-أوكرانية-تفقد-أكثر-من-نصف-عناصرها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078241649.html
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية ، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T04:51+0000
2023-06-19T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218230_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_0bf2046d1d040d995dc2d29afe5a5501.jpg
وقال تشيجوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "على محور جنوب دونيتسك كبدت وحدات تابعة لتجمع " قوات " فوستوك "، بدعم من المدفعية والطيران، العدو خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم، وتم إحباط هجومين للعدو في منطقة نوفودونيتسك مع تدمير دبابة وعدة عربات قتالية مدرعة، والقضاء على أكثر من نصف عناصره المهاجمة. وعلى محور المركز السكني روفنوبول، تم صد هجومين للعدو، مع تدمير العديد من الآليات المدرعة والأفراد".وأضاف :"على محور زابوروجيه، تم إحباط عملية استطلاع قتالية للعدو في منطقة تشاريفنوجو، وبنيران مدفعية الجيش الروسي تم القضاء على العناصر المعادية المشاركة في العملية. في مناطق جنوب نوفودانيلوفكا وجنوب مالايا توكماتشكا، شن العدو هجومه على شكل موجات بقوات تصل إلى كتيبة بدعم من المعدات الثقيلة. لكن وحداتنا تصدت له بدعم من المدفعية والطيران، وأحبطت الهجوم".بالإضافة إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الروسي أكثر من عشرة تجمعات للعدو في منطقتي مالايا توكماتشكا وماكاروفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أوكرانيا-قد-تحصل-على-دبابات-ميركافا-الإسرائيلية-1078241537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218230_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cdf8b16dc7ca60b6abb0ec60f90f7400.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك

04:51 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية ، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم على اتجاه يوجنودونيتسك.
وقال تشيجوف في حديث لوكالة "سبوتنيك ": "على محور جنوب دونيتسك كبدت وحدات تابعة لتجمع " قوات " فوستوك "، بدعم من المدفعية والطيران، العدو خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم، وتم إحباط هجومين للعدو في منطقة نوفودونيتسك مع تدمير دبابة وعدة عربات قتالية مدرعة، والقضاء على أكثر من نصف عناصره المهاجمة. وعلى محور المركز السكني روفنوبول، تم صد هجومين للعدو، مع تدمير العديد من الآليات المدرعة والأفراد".
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية
04:30 GMT
وأضاف :"على محور زابوروجيه، تم إحباط عملية استطلاع قتالية للعدو في منطقة تشاريفنوجو، وبنيران مدفعية الجيش الروسي تم القضاء على العناصر المعادية المشاركة في العملية. في مناطق جنوب نوفودانيلوفكا وجنوب مالايا توكماتشكا، شن العدو هجومه على شكل موجات بقوات تصل إلى كتيبة بدعم من المعدات الثقيلة. لكن وحداتنا تصدت له بدعم من المدفعية والطيران، وأحبطت الهجوم".
بالإضافة إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الروسي أكثر من عشرة تجمعات للعدو في منطقتي مالايا توكماتشكا وماكاروفكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث16 يونيو, 12:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала