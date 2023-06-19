https://sputnikarabic.ae/20230619/الرئيس-الصيني-لبلينكن-لا-ينبغي-لطرف-فرض-إرادته-على-الآخر-أو-حرمانه-من-حقه-المشروع-في-التنمية-1078255858.html

الرئيس الصيني لبلينكن: لا ينبغي لطرف فرض إرادته على الآخر أو حرمانه من حقه في التنمية

الرئيس الصيني لبلينكن: لا ينبغي لطرف فرض إرادته على الآخر أو حرمانه من حقه في التنمية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا ينبغي لأي طرف أن يفرض إرادته على الطرف الآخر أو يحرمه من حقه المشروع في التنمية،... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T10:05+0000

2023-06-19T10:05+0000

2023-06-19T10:36+0000

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الصينية، التي وصلها بلينكن، أمس الأحد، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ.وخلال اللقاء، أكد الرئيس الصيني أن بكين وواشنطن يمكنهما إيجاد سبل للتوافق على أساس الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن على الولايات المتحدة احترام الصين وعدم الإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة. وقال البيان: "الرئيس شي جين بينغ أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن بكين وواشنطن يمكنهما إيجاد سبل للتوافق على أساس الاحترام المتبادل، وأن الصين تحترم الولايات المتحدة ومصالحها ولا تسعى لتحديها أو أن تحل محلها".وأضاف الرئيس الصيني متحدثا لبلينكن، وفق نص البيان: "لا ينبغي على أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر أو حرمانه من حقه المشروع في التنمية. وعلى الجانبين الالتزام بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأمريكي جو بايدن في بالي، وترجمة البيانات الإيجابية إلى أفعال من أجل استقرار وتحسين العلاقات الثنائية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "لا داعي لقيام حرب باردة جديدة" بين الولايات المتحدة والصين.ووقتها، أكد بايدن في ختام اجتماع قمة استمر 3 ساعات مع نظيره الصيني، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا، أنه لا يعتقد أن "هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان، على الرغم من التصعيد الخطابي والتحركات العسكرية من قبل الصين في مضيق تايوان".وأشار بايدن وقتها إلى أنه "تحدث مع شي بصراحة، واتفقا على إرسال دبلوماسيين وأعضاء حكوميين من إداراتهم للاجتماع مع بعضهم بعضا شخصيًا لحل القضايا الملحة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ.وقال تشين إن العلاقات الصينية - الأمريكية "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي". وأوضح أن "سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة تظل ثابتة ومستقرة، وتسترشد بشكل أساسي بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، التي طرحها الرئيس شي جين بينغ"، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.وذكر التلفزيون الصيني أن الطرفان اتفقا على الحفاظ على تبادل الآراء على مستوى عالٍ، وأيضًا تعزيز المشاورات حول مختلف قضايا العلاقات الثنائية.ودعا بلينكن تشين جانغ، لزيارة الولايات المتحدة، فيما أعرب الوزير الصيني عن استعداده لتلبية الدعوة في وقت مناسب لكلا الطرفين.

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