https://sputnikarabic.ae/20230619/السيسي-يدعو-خلال-لقاء-مع-بوريل-إلى-تكثيف-الجهود-الدولية-لاحتواء-تداعيات-الأزمة-الأوكرانية-1078268730.html

السيسي يدعو خلال لقاء مع بوريل إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية

السيسي يدعو خلال لقاء مع بوريل إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى "تكثيف الجهود الدولية من أجل احتواء الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والدول... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T14:33+0000

2023-06-19T14:33+0000

2023-06-19T14:33+0000

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وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن السيسي أكد، خلال استقباله مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، "أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والدول النامية بشكل خاص، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي".وأضاف البيان أن "اللقاء تطرق إلى التنسيق المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ولا سيما التطورات في السودان"، مشيرا إلى أن بوريل أشاد بجهود مصر حيال الأزمة السودانية، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.وتطرق اللقاء، وفق البيان، إلى مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعياً لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بشكل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.ووصل بوريل إلى مصر، السبت الماضي، في زيارة تستغرق 3 أيام، أجرى خلالها لقاءات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال السبت الماضي، إن الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب وليست العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس بوتين خلال لقائه مع وفد الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية.وقال بوتين: "الأزمة في السوق الدولية ليست نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشكلت قبل الصراع في أوكرانيا بكثير"، مشددا على أن هذه الأزمة "ظهرت لأن الدول الغربية والولايات المتحدة قامت بإجراءات لحل المشكلات المرتبطة بانتشار وباء كورونا".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي بأن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاقية "مبادرة حبوب البحر الأسود" لتصدير الحبوب، خاصة وأن أوكرانيا تستخدم الممر لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب عن قلقه إزاء احتمالية عدم تجديد اتفاقية "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا.وقال غوتيريش، ردا على احتمالية عدم تجديد صفقة الحبوب: "أولا وقبل كل شيء، أنا قلق، نحن نعمل بجد من أجل التأكد من أنه سيكون من الممكن الحفاظ على مبادرة البحر الأسود وفي نفس الوقت يمكننا المضي في عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".

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