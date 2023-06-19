https://sputnikarabic.ae/20230619/الصحة-مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-29-آخرين-في-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1078243397.html
الصحة: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين
الصحة: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 3 قتلى و29 مصابًا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T07:00+0000
2023-06-19T07:00+0000
2023-06-19T07:00+0000
العالم العربي
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وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل، و12 إصابة في مستشفى جنين الحكومي، إلى جانب إصابة خطيرة في مستشفى الرازي، وحالتي وفاة و16 إصابة في مستشفى ابن سينا.وأوضحت الصحة الفلسطينية أن هناك حالتين حرجتين بين الإصابات المسجلة في مستشفى جنين، إضافة إلى 3 حالات حرجة في مستشفى ابن سينا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الصحة: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 3 قتلى و29 مصابًا.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل، و12 إصابة في مستشفى جنين الحكومي، إلى جانب إصابة خطيرة في مستشفى الرازي، وحالتي وفاة و16 إصابة في مستشفى ابن سينا.
وأوضحت الصحة الفلسطينية أن هناك حالتين حرجتين بين الإصابات المسجلة في مستشفى جنين، إضافة إلى 3 حالات حرجة في مستشفى ابن سينا.