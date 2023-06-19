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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/القوات-الروسية-تحبط-عدة-هجمات-أوكرانية-وتلحق-بنظام-كييف-خسائر-فادحة--عاجل-1078260094.html
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية وتلحق بقوات نظام كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية وتلحق بقوات نظام كييف خسائر فادحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور قتالية في معارك كان أعنفها في اتجاهي جنوب دونيتسك ودونيتسك. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T11:29+0000
2023-06-19T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "كانت أكثر المحاولات نشاطًا للعمليات الهجومية من قبل وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاهي جنوب دونيتسك ودونيتسك".وأردف البيان: "تم تدمير دبابة و 12 عربة قتال مصفحة وعربة تدمير عوائق أجنبية الصنع".وعلى محور دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" في صد أربع هجمات للعدو في مناطق بيرفومايسكوي وبيتريفسك وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد هجومين للعدو قرب مستوطنة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم إصابة دبابتين و10 عربات قتال مشاة ومدرعتين.وعلى محور كوبيانسك في منطقة تيمكوفكا، في مقاطعة خاركوف، تم إحباط أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع الأوكرانيين، من خلال الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" القوات.وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "المركز" خسائر جسيمة بوحدات العدو في مناطق كوزمينو وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيريبريانسكي.وفي مناطق ياموبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إيقاف أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع.وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع إم 777 الأمريكي الصنع.ودك الطيران التشغيلي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال النهار، 93 مربض مدفعية أوكراني و102 نقطة تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية وتلحق بقوات نظام كييف خسائر فادحة

11:29 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 19.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور قتالية في معارك كان أعنفها في اتجاهي جنوب دونيتسك ودونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "كانت أكثر المحاولات نشاطًا للعمليات الهجومية من قبل وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاهي جنوب دونيتسك ودونيتسك".

نتيجة للأعمال الشجاعة والمهنية لوحدات مجموعة "فوستوك" الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية على تخوم منطقة فريمفسكي، تم صد ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار.

وأردف البيان: "تم تدمير دبابة و 12 عربة قتال مصفحة وعربة تدمير عوائق أجنبية الصنع".
وعلى محور دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" في صد أربع هجمات للعدو في مناطق بيرفومايسكوي وبيتريفسك وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خلال القتال، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 340 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتان قتاليتان مدرّعتان، وخمس سيارات عسكرية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع "دي- 20" و"مستا بي".
كما تم صد هجومين للعدو قرب مستوطنة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم إصابة دبابتين و10 عربات قتال مشاة ومدرعتين.

وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه في اليوم الواحد أكثر من 100 جندي أوكراني، وثلاث دبابات، و 10 مركبات قتال مشاة، و14 مركبة قتالية مصفحة، وأربع سيارات عسكرية، ومدفعي غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفع "دي 20"، وآخرين من طراز "دي 30" و"مستا بي".

دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة إيفانوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور كوبيانسك في منطقة تيمكوفكا، في مقاطعة خاركوف، تم إحباط أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع الأوكرانيين، من خلال الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" القوات.
بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه يوميًا 45 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع كراب بولندي الصنع.
وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "المركز" خسائر جسيمة بوحدات العدو في مناطق كوزمينو وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيريبريانسكي.
وفي مناطق ياموبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إيقاف أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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11:20 GMT

تم القضاء على قرابة 105 من العسكريين الأوكرانيين، ومركبتي قتال مشاة، ومركبتي قتال مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفعي غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي دي 20 ودي 30 في هذا الاتجاه.

وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع إم 777 الأمريكي الصنع.
ودك الطيران التشغيلي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال النهار، 93 مربض مدفعية أوكراني و102 نقطة تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية.
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