https://sputnikarabic.ae/20230619/القوات-الروسية-تحبط-عدة-هجمات-أوكرانية-وتلحق-بنظام-كييف-خسائر-فادحة--عاجل-1078260094.html

القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية وتلحق بقوات نظام كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية وتلحق بقوات نظام كييف خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور قتالية في معارك كان أعنفها في اتجاهي جنوب دونيتسك ودونيتسك. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T11:29+0000

2023-06-19T11:29+0000

2023-06-19T11:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "كانت أكثر المحاولات نشاطًا للعمليات الهجومية من قبل وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاهي جنوب دونيتسك ودونيتسك".وأردف البيان: "تم تدمير دبابة و 12 عربة قتال مصفحة وعربة تدمير عوائق أجنبية الصنع".وعلى محور دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" في صد أربع هجمات للعدو في مناطق بيرفومايسكوي وبيتريفسك وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد هجومين للعدو قرب مستوطنة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم إصابة دبابتين و10 عربات قتال مشاة ومدرعتين.وعلى محور كوبيانسك في منطقة تيمكوفكا، في مقاطعة خاركوف، تم إحباط أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع الأوكرانيين، من خلال الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" القوات.وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "المركز" خسائر جسيمة بوحدات العدو في مناطق كوزمينو وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيريبريانسكي.وفي مناطق ياموبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إيقاف أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع.وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع إم 777 الأمريكي الصنع.ودك الطيران التشغيلي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال النهار، 93 مربض مدفعية أوكراني و102 نقطة تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-للحظة-سيطرة-القوات-الروسية-على-دبابة-فرنسية-فيديو--1078259467.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-متناهية-الدقة-مدمرا-مخازن-الأسلحة-الأجنبية-في-أوكرانيا--عاجل-1078259768.html

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روسيا, رصد عسكري