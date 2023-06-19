https://sputnikarabic.ae/20230619/الولايات-المتحدة-تشعر-بـقلق-عميق-إزاء-قرار-إسرائيل-إنشاء-مستوطنات-جديدة-في-الضفة-1078247127.html
الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق" إزاء قرار إسرائيل إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة
الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق" إزاء قرار إسرائيل إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عن قلق الولايات المتحدة العميق من تقارير تشير إلى عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من تقارير تشير إلى عزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في التخطيط لأكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".وأضاف البيان: "نشعر بقلق مماثل إزاء التقارير التي تفيد بإدخال تغييرات على نظام إدارة المستوطنات الإسرائيلي تعجل بالتخطيط للمستوطنات والموافقات عليها".وأبلغت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، إسرائيل بأن "منتدى النقب" سيؤجل، بسبب الموافقة على خطط بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى إسرائيل مفادها أن "منتدى النقب"، الذي كان من المقرر عقده في بداية يوليو في المغرب، سيتم تأجيله بسبب المصادقة على خطط بناء نحو 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230619/واشنطن-تصدم-إسرائيل-وتبلغها-بتأجيل-منتدى-النقب-1078242812.html
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أخبار الضفة الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق" إزاء قرار إسرائيل إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عن قلق الولايات المتحدة العميق من تقارير تشير إلى عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من تقارير تشير إلى عزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في التخطيط لأكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".
وأضاف البيان: "نشعر بقلق مماثل إزاء التقارير التي تفيد بإدخال تغييرات على نظام إدارة المستوطنات الإسرائيلي تعجل بالتخطيط للمستوطنات والموافقات عليها".
وأبلغت الإدارة الأمريكية
في وقت سابق، إسرائيل بأن "منتدى النقب" سيؤجل، بسبب الموافقة على خطط بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى إسرائيل مفادها أن "منتدى النقب"، الذي كان من المقرر عقده في بداية يوليو في المغرب، سيتم تأجيله بسبب المصادقة على خطط بناء نحو 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".