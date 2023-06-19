https://sputnikarabic.ae/20230619/بريطانيا-تقر-قانونا-لديمومة-العقوبات-على-روسيا-حتى-دفع-تعويضات-لأوكرانيا-1078265198.html
بريطانيا تقر قانونا لديمومة العقوبات على روسيا حتى دفع تعويضات لأوكرانيا
بريطانيا تقر قانونا لديمومة العقوبات على روسيا حتى دفع تعويضات لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية أقرت قانونا جديدا يسمح لها بإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا سارية المفعول، إلى حين دفع تعويضات... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T13:19+0000
2023-06-19T13:19+0000
2023-06-19T13:19+0000
روسيا
بريطانيا
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وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن وزارة الخارجية البريطانية، أن القانون الجديد "سيسمح للحكومة البريطانية بإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، في سبيل استخدامها للضغط على موسكو لدفع تعويضات إلى كييف".وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها، والمتمثلة في حماية إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/القوات-الروسية-تحبط-عدة-هجمات-أوكرانية-وتلحق-بنظام-كييف-خسائر-فادحة--عاجل-1078260094.html
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روسيا, بريطانيا
بريطانيا تقر قانونا لديمومة العقوبات على روسيا حتى دفع تعويضات لأوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية أقرت قانونا جديدا يسمح لها بإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا سارية المفعول، إلى حين دفع تعويضات من جانب موسكو إلى أوكرانيا.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن وزارة الخارجية البريطانية، أن القانون الجديد "سيسمح للحكومة البريطانية بإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، في سبيل استخدامها للضغط على موسكو لدفع تعويضات إلى كييف".
ووفقا للقانون الجديد، فإن "لندن تعتزم إلزام الأفراد والشركات داخل المملكة المتحدة أو خارجها، الخاضعين لعقوبات بسبب دعم روسيا بالكشف عن معلومات حول أصولهم في المملكة المتحدة".
وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها، والمتمثلة في حماية إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا.