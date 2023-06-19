https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-أمريكا-لن-تنقل-تكنولوجيا-نووية-إلى-الصين-لأن-ذلك-لا-يصب-في-مصلحتها-1078264118.html
بلينكن: أمريكا لن تنقل تكنولوجيا نووية إلى الصين لأن ذلك لا يصب في مصلحتها
بلينكن: أمريكا لن تنقل تكنولوجيا نووية إلى الصين لأن ذلك لا يصب في مصلحتها
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تقديم التكنولوجيا المستخدمة في البرنامج النووي الصيني إلى بكين لا يصب في مصلحة الصين. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T12:37+0000
2023-06-19T12:37+0000
2023-06-19T12:57+0000
العالم
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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى بكين: "من الواضح أن ما يصب في مصلحتنا هو التأكد من بعض التقنيات التي قد تستخدمها الصين، على سبيل المثال لتحقيق تقدم في برنامجها غير الشفاف لتطوير أسلحة نووية، وصواريخ فرط صوتية، والتكنولوجيا التي قد تستخدم لأغراض قمعية. ليس من مصلحتنا تقديم هذه التكنولوجيا إلى الصين".زيارة بلينكين الحالية هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولا-تسعى-للانخراط-في-صراع-مع-الصين-1078258913.html
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العالم
بلينكن: أمريكا لن تنقل تكنولوجيا نووية إلى الصين لأن ذلك لا يصب في مصلحتها
12:37 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 19.06.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تقديم التكنولوجيا المستخدمة في البرنامج النووي الصيني إلى بكين لا يصب في مصلحة الصين.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى بكين: "من الواضح أن ما يصب في مصلحتنا هو التأكد من بعض التقنيات التي قد تستخدمها الصين، على سبيل المثال لتحقيق تقدم في برنامجها غير الشفاف لتطوير أسلحة نووية، وصواريخ فرط صوتية، والتكنولوجيا التي قد تستخدم لأغراض قمعية. ليس من مصلحتنا تقديم هذه التكنولوجيا إلى الصين".
زيارة بلينكين الحالية هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.