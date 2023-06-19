https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولا-تسعى-للانخراط-في-صراع-مع-الصين-1078258913.html
بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين
بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T10:42+0000
2023-06-19T10:42+0000
2023-06-19T10:42+0000
العالم
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وقال بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية: "تلتزم الولايات المتحدة بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن، وهي أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير النظام في الصين، وأن تحالفاتها ليست موجهة ضد الصين".وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في نزاع مع الصين".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بجدول الأعمال الذي تم وضعه من قبل الرئيسين الأمريكي والصيني، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في بالي.
https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-لتنفيذ-القوات-الروسية-ضربة-معاكسة-بعد-إفشال-محاولة-أوكرانية-للقيام-بـهجوم-مضاد-فيديو-1078258303.html
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العالم
بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين.
وقال بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية: "تلتزم الولايات المتحدة بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن، وهي أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير النظام في الصين، وأن تحالفاتها ليست موجهة ضد الصين".
وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في نزاع مع الصين".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بجدول الأعمال الذي تم وضعه من قبل الرئيسين الأمريكي والصيني، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في بالي.