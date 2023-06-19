https://sputnikarabic.ae/20230619/بنغلاديش-تتقدم-رسميا-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1078264882.html
بنغلاديش تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
بنغلاديش تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أعلن مكتب رئيس وزراء بنغلاديش، لوكالة "سبوتنيك"، أن بنغلاديش تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T13:14+0000
2023-06-19T13:14+0000
2023-06-19T13:14+0000
العالم
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وقال المكتب: "تقدمت بنغلاديش رسميا الأسبوع الماضي بطلب للانضمام إلى بريكس، والمفاوضات جارية حاليا، ونأمل في الحصول عليه في المستقبل القريب".ونقلت صحيفة "دكا تريبيون"، في وقت سابق، عن وزير خارجية بنغلاديش، مسعود بن مؤمن، أن بلاده تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "تقدم بنغلاديش للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جاء عقب اجتماع بين رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في جنيف الأسبوع الماضي".ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ في آب/أغسطس المقبل.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة الماضية، إن الخبراء سيطلعون الزعماء الخمسة على الأعضاء الجدد المحتملين في المجموعة.وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 40% من سكان العالم.وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/ما-الذي-يحققه-انضمام-الرباعي-العربي-لـبريكس-1078221203.html
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العالم
بنغلاديش تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
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أعلن مكتب رئيس وزراء بنغلاديش، لوكالة "سبوتنيك"، أن بنغلاديش تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال المكتب: "تقدمت بنغلاديش رسميا الأسبوع الماضي بطلب للانضمام إلى بريكس، والمفاوضات جارية حاليا، ونأمل في الحصول عليه في المستقبل القريب".
ونقلت صحيفة "دكا تريبيون"، في وقت سابق، عن وزير خارجية بنغلاديش، مسعود بن مؤمن، أن بلاده تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "تقدم بنغلاديش للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جاء عقب اجتماع بين رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في جنيف الأسبوع الماضي".
ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ في آب/أغسطس المقبل.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة الماضية، إن الخبراء سيطلعون الزعماء الخمسة على الأعضاء الجدد المحتملين في المجموعة.
وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 40% من سكان العالم.
وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.