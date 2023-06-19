https://sputnikarabic.ae/20230619/بوتين-أزمة-الغذاء-العالمية-سببها-تصرفات-الغرب-واشنطن-والرياض-تعلنان-هدنة-مؤقتة-في-السودان-1078271418.html

بوتين: أزمة الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب… واشنطن والرياض تعلنان هدنة مؤقتة في السودان

بوتين: أزمة الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب… واشنطن والرياض تعلنان هدنة مؤقتة في السودان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب وليست العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T16:24+0000

2023-06-19T16:24+0000

2023-06-19T16:24+0000

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بوتين: الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب.. واشنطن والرياض تعلنان عن هدنة مؤقتة لـ72 ساعة في السودان بوتين: الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب.. واشنطن والرياض تعلنان عن هدنة مؤقتة لـ72 ساعة في السودان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال لقائه مع وفد الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية.وقال الرئيس الروسي إن توصيل الحبوب الأوكرانية للسوق الدولية لا يحل مشكلات الدول المحتاجة، ومع ذلك قامت روسيا بالالتزام بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى نؤمن توصيل الغذاء الأوكراني للدول الأفريقية الفقيرة، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تلقت نحو 3 في المئة فقط من إجمالي الحبوب التي خرجت من أوكرانيا مقابل 38 في المئة لأوروبا.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب عن قلقه إزاء احتمالية عدم تجديد اتفاقية "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا.وفي هذا الموضوع، قال الباحث السياسي أبو بكر الديب، إن الغرب ساهم بشكل كبير في أزمة الغذاء العالمية وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية التي استفادت من تعطل الإمدادات الأوكرانية للخارج من خلال زيادة مساحة الحبوب لديها والصادرات من القمح والحبوب في أمريكا خلال موسم الحصاد الماضي.وأكد أن الولايات المتحدة شريك أساسي في افتعال الأزمة وقد وقعت روسيا مع أوكرانيا اتفاق الحبوب برعاية تركية أممية وهذا الاتفاق كان جيداً بالنسبة للدول المحتاجة، لكن روسيا طلبت تسهيلات لصادرات الأسمدة لديها وورادات الحاصلات الزراعية إلا أن الغرب تعسف في ذلك الأمر وبالغ في فرض عقوبات على روسيا شملت جميع المناحي الاقتصادية، مما ساهم في تفاقم الأزمة العالمية للغذاء.واشنطن والرياض تعلنان عن هدنة مؤقتة لـ72 ساعة في جميع أنحاء السودانأعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن اتفاق ممثلي "القوات المسلحة" السودانية و"قوات الدعم السريع" على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة.ولفت بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الهدنة ستبدأ من تاريخ 18 يونيو/حزيران وحتى 21 منه ، وأضاف أن الطرفين اتفقا على الامتناع عن التحركات والهجمات أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.وتابع أنه في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني 19 يونيو، دعت السعودية والولايات المتحدة الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف.ولفت البيان إلى أنه في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ستضطر السعودية وأمريكا إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.وقال الكاتب الصحفي أحمد عزت، إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عن هدنة جديدة لمدة ثلاثة أيام في السودان من المفترض أنها استجابة للسيطرة على التدهور الواسع للوضع الميداني في السودان، خصوصاً داخل العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.وأشار إلى أن الأوضاع الميدانية تشهد تصعيداً كبيراً، الأمر الذي اعتبرته جهات عدة سواء أمريكا أو السعودية أو الجهات الدولية تصعيداً كبيراً حتى أن عدد الضحايا وصل لعشرين ضحية معظمهم من النساء والأطفال، وبالتالي فإعلان الهدنة يعتبر استجابة من جانب الجيش وقوات الدعم السريع للنداءات الدولية والمطالب بضرورة التوصل إلى هدنة مؤقتة تحفظ إراقة الدماء وتقلل من القتال الدائر في الخرطوم وإقليم دارفور، مشيراً إلى أنه لا توجد ضمانة لالتزام جانبي الصراع بالهدنة المعلنة من جانب المملكة وواشنطن.جولة محادثات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في عمّان وأول رحلة من مطار صنعاء لجدةتستضيف العاصمة الأردنية عمان، جولة من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله" بشأن ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة.وبدأت جولة مشاورات جديدة أعمالها في عمان بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، برعاية من الأمم المتحدة وستبحث الكشف عن مصير جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين.ويضم الوفد الحكومي 5 ممثلين ومثلهم من "أنصار الله"، وكان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى العميد يحيى محمد كزمان، قال إن "جولة المشاورات ستركز على الكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وكذلك من تبقىٰ من المعتقلين والمخفيين قسريا .في الوقت نفسه، أقلعت مساء السبت، أول رحلة مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ إغلاق مطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" عام 2016.وأفادت مصادر في مطار صنعاء بأنه تم التنسيق لأربع رحلات مباشرة إلى السعودية لنقل الحجاج، مشيرة إلى أن رحلات العودة ستكون 15 رحلة.وأشار إلى أن المبدأ الحاكم الآن لهذه المفاوضات هو الكل مقابل الكل، لافتا إلى أن هذه المفاوضات مرتبطة بمفاوضات السلام الشامل بين الطرفين.وأضاف راجح أن التقارب بين إيران والسعودية سيدفع المفاوضات في هذا الملف، مشيرًا إلى أن خطوة فتح مطار صنعاء وخطوة الرحلات بين صنعاء وجدة سيسهمان في دفع المفاوضات الشاملة والجزئية بين الطرفين.في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لطهران مع عودة العلاقات دعوة للرئيس الإيراني لزيارة السعوديةشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران، على أهمية التعاون لضمان عدم وجود أسلحة دمار شامل في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيوجه لرئيس إيران إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات .من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المملكة على "تسهيل عملية إعادة التمثيل الدبلوماسي"، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره السعودي على "تسريع خطوات عودة العلاقات".وقال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، إن الطرفين السعودي والإيراني شعرا بغياب وتراجع القوة الأمريكية عن الإقليم وتحولها إلى جنوب شرق آسيا، فأعادا تقييم العلاقات بينهما على نحو آخر، لافتًا إلى أن التعاون والتنسيق الأمني هو سمات المرحلة الجديدة في العلاقات بينهما بضمانة صينية بعد انقطاع سبع سنوات.وأضاف أبو النور أن السعودية لديها معلومات ربما يكون مصدرها الولايات المتحدة عن القدرات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن الوصول إلى التخصيب النووي بنسبة ستين في المئة أي دون تسعين في المئة وهو المطلوب لصنع قنبلة، أمر جيد ومقبول للجميع.اقتصاديا … المنظومة الروسية بديلة "سويفت" يمكنها تعزيز آفاق التعاون بين روسيا وآسيانقال سيرغي غلازييف، وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، إن أي مصرف في آسيان يبدي الاهتمام بخدمة التجارة مع روسيا يمكنه دخول المنظومة الروسية الموجودة فعلا.وأضاف الوزير في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "توجد لدى روسيا منظومة الرسائل الإلكترونية لبنك روسيا، والتي تحل محل نظام "سويفت" بالكامل، والمنظومة الروسية متاحة لدول العالم الثالث. لذلك، يمكن لأي بنك في دول آسيان يهتم بخدمة التجارة مع روسيا أن يستخدم هذه المنظومة. في الوقت نفسه، يجب بناء علاقات مراسلة مباشرة بين البنوك. بالطبع، العملات الوطنية مهمة أيضًا. هنا يمكننا، على سبيل المثال، إنشاء بنوك خاصة تعمل فقط بالعملات الوطنية ولذلك لن تخشى التعرض للعقوبات الغربية".وأشار الوزير إلى أن مثل هذه الإجراءات، نجحت بالفعل في مجال التجارة مع عدد من البلدان.وقالت الباحثة في الشأن الاقتصادي، زينة منصور، إن نظام سويفت العالمي يهدف لتمويل التجارة الدولية والعلاقات التجارية بين الدول، أما نظام سويفت الروسي فقد نشأ منذ ثمان سنوات ويقوم على تمويل العلاقات التجارية عبر نظام مالي مستقل.وأوضحت أن سويفت الروسي نشأ بشكل قوي مع شركاء موسكو ويشكل بديلا مهما ضمن البنية التحتية "اللا دولارية" التي تتطلب مصارف مركزية وتجارية والوسيطة التي تعتمد هذا النظام بعيدا عن الدولار يضمن التحويلات المالية للمعاملات.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"..

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