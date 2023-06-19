تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

صحيفة أوكرانية: سماع دوي انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه كييف في مقاطعة زابوروجيه

ذكرت صحيفة "أوكرينفورم" الأوكرانية أن انفجارات دوت في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه كييف في مقاطعة زابوروجيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.

وكتبت الصحيفة في حسابها على "تلغرام": " سماع دوي انفجارات عنيفة في زابوروجيا".