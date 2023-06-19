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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078241769.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T05:25+0000
2023-06-19T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:25 GMT 19.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:15 GMT 19.06.2023
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة للمخابرات الأوكرانية تنظيم هجمات إرهابية ضد قيادة زابوروجيه
06:18 GMT
07:15 GMT 19.06.2023
رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي من خلال المفاوضات والدبلوماسية
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي من خلال المفاوضات والدبلوماسية مع الأخذ في الاعتبار مبادئ حركة عدم الانحياز.
ونقل الموقع الرسمي لإدارة الرئاسة الجنوب أفريقية، عن رامافوزا، قوله: " بصفتنا جنوب أفريقيا، ما زلنا نتمسك بموقفنا القائل بضرورة حل الصراع عن طريق المفاوضات والدبلوماسية، واحترام المبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، ونعتبر أن الأخذ به سيخدم المصالح الجماعية للجميع".
05:24 GMT 19.06.2023
صحيفة أوكرانية: سماع دوي انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه كييف في مقاطعة زابوروجيه
ذكرت صحيفة "أوكرينفورم" الأوكرانية أن انفجارات دوت في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه كييف في مقاطعة زابوروجيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
وكتبت الصحيفة في حسابها على "تلغرام": " سماع دوي انفجارات عنيفة في زابوروجيا".
05:24 GMT 19.06.2023
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية.
وأظهرت الخرائط إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات سومي ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف وأوديسا ،وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيا.
05:23 GMT 19.06.2023
سالدو: إعادة العمل بمحطة كاخوفكا قد يبدأ عندما يتم إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن إعادة العمل بمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية قد يبدأ عندما يتم إبعاد القوات المسلحة لأوكرانيا إلى مسافة آمنة بما فيه الكفاية، ولكن حتى الآن لا توجد خطط محددة في هذا الصدد.

وقال سالدو في حديث لوكالة" سبوتنيك ":" بالطبع ، بعد تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أو حتى قبل ذلك ، عندما نبعد العدو إلى مسافة آمنة ، سنبدأ في إعادة العمل بمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ولا توجد طريقة أخرى كون البيئة والاقتصاد في الضفة اليسرى من منطقة خيرسون وشمال شبه جزيرة القرم مرتبطة بها كثيرًا".

05:22 GMT 19.06.2023
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية ، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم على محور جنوب دونيتسك.
05:22 GMT 19.06.2023
إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية
يعتقد خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، أن أوكرانيا وبولندا يمكنهما الحصول على مجموعة كبيرة من دبابات "ميركافا" الإسرائيلية التي تم إيقاف تشغيلها.
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دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT
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