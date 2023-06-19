https://sputnikarabic.ae/20230619/جامعة-الدول-العربية-تحمل-إسرائيل-تبعات-العدوان-على-جنين-1078272921.html

جامعة الدول العربية تحمل إسرائيل تبعات "العدوان على جنين"

جامعة الدول العربية تحمل إسرائيل تبعات "العدوان على جنين"

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، "عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من جرائم". 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T16:48+0000

2023-06-19T16:48+0000

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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في بيان له، إن "هذا العدوان على جنين يأتي استمرارا وتصعيدا للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني".وحمّل أبو علي، "الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات هذا العدوان الشامل وهذا التمادي المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم، بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين".ونوه إلى أن ذلك "انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي أفق لفرص تحقيق السلام".وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجير عبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.وصباح اليوم الاثنين، قصفت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المخيم.وعلى إثر ذلك، دارت اشتباكات واسعة النطاق ، بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 5 قتلى و62 مصابًا.

https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-انفجار-عبوة-ناسفة-في-عربة-عسكرية-إسرائيلية-في-جنين-1078246750.html

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