https://sputnikarabic.ae/20230619/حزب-ألماني-يطالب-بحل-الاتحاد-الأوروبي-وإنشاء-بديل-اقتصادي-1078268958.html
حزب ألماني يطالب بحل "الاتحاد الأوروبي" وإنشاء بديل اقتصادي
حزب ألماني يطالب بحل "الاتحاد الأوروبي" وإنشاء بديل اقتصادي
طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بحل الاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية كبديل عنه. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T14:42+0000
2023-06-19T14:42+0000
2023-06-19T14:42+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
ونقلت الصحف الألمانية عن وثيقة تتضمن مشروع برنامج الحزب الذي سيطرح قبل الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي، جاء فيها: "إن صبرنا تجاه الاتحاد الأوروبي قد نفد"، وتابع: "لذلك نسعى إلى حل منظم للاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية أوروبية جديدة وفق المصالح، أي (إنشاء) اتحاد الأمم الأوروبية بدلا منه".وبحسب الصحف الألمانية، يحاول حزب "البديل من أجل ألمانيا" العمل على حل البرلمان الأوروبي ومواجهة القيود المقبلة على السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي.ونوهت صحيفة "واليت" الألمانية إلى أن مشروع برنامج الحزب قد يتم التصويت عليه في مؤتمر الحزب في مدينة ماغديبورغ في نهاية يوليو/ تموز المقبل.وتؤكد استطلاعات الرأي العام الحديثة في ألمانيا أن شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد نمت إلى أقصى حد منذ تأسيسه، وتشير إلى أن 20% من الناخبين الألمان جاهزون للتصويت لصالح هذا الحزب، أي أكثر بمقدار 1% من مؤشرات الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، بحسب نتائج استطلاع للرأي العام التي نشرها معهد "YouGov" في وقت سابق.اقرأ أيضا: الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: فرقاطة "غروشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتان تنقذان 68 شخصا في البحر المتوسط
https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-انقضاض-مسيرة-انتحارية-روسية-على-دبابة-ليوبارد-الألمانية-فيديو-1078266124.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حزب ألماني يطالب بحل "الاتحاد الأوروبي" وإنشاء بديل اقتصادي
تابعنا عبر
طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بحل الاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية كبديل عنه.
ونقلت الصحف الألمانية عن وثيقة تتضمن مشروع برنامج الحزب الذي سيطرح قبل الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي، جاء فيها: "إن صبرنا تجاه الاتحاد الأوروبي قد نفد"، وتابع: "لذلك نسعى إلى حل منظم للاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية أوروبية جديدة وفق المصالح، أي (إنشاء) اتحاد الأمم الأوروبية بدلا منه".
وبرأي أصحاب المشروع، فقد تخلى الاتحاد الأوروبي ونخبته حول العالم، منذ وقت طويل عن الأفكار الأصلية لمؤسسي المجتمع الأوروبي، وحولوا الاتحاد الأوروبي إلى "هيكل غير ديمقراطي يجذب العنف وتديره البيروقراطية الخارجة عن السيطرة".
وبحسب الصحف الألمانية، يحاول حزب "البديل من أجل ألمانيا" العمل على حل البرلمان الأوروبي ومواجهة القيود المقبلة على السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي.
ويرى الحزب أن القرار حول انضمام ألمانيا إلى مجموعة أوروبية جديدة سيتم تأسيسها بدلا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتم اتخاذه على أساس نتائج الاستفتاء العام.
ونوهت صحيفة "واليت" الألمانية إلى أن مشروع برنامج الحزب قد يتم التصويت عليه في مؤتمر الحزب في مدينة ماغديبورغ في نهاية يوليو/ تموز المقبل.
وتؤكد استطلاعات الرأي العام الحديثة في ألمانيا أن شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد نمت إلى أقصى حد منذ تأسيسه، وتشير إلى أن 20% من الناخبين الألمان جاهزون للتصويت لصالح هذا الحزب، أي أكثر بمقدار 1% من مؤشرات الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، بحسب نتائج استطلاع للرأي العام التي نشرها معهد "YouGov" في وقت سابق.