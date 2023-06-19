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https://sputnikarabic.ae/20230619/علماء-روس-يكتشفون-مضادا-حيويا-جديدا-1078247880.html
علماء روس يكتشفون مضادا حيويا جديدا
علماء روس يكتشفون مضادا حيويا جديدا
درس علماء روس النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الأسبارتات النانوية من الكيتوزان. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:48+0000
2023-06-19T08:48+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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وفقًا لهم، يمكن أن يصبح المركب مسبقًا أساسًا لعدد من الأدوية الجديدة، بما في ذلك المضادات الحيوية.الكيتوزان مشتق من الكيتين البوليمر الطبيعي، وهو عنصر أساسي في الهيكل الخارجي لمفصليات الأرجل. هذا المركب له تأثيرات مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات. وقال العلماء إنه في ظل ظروف معينة، يمكن للمادة أن تظهر نشاطًا مضادًا للسموم ومنبهًا للمناعة ومضادًا للالتهابات.قام فريق من الباحثين بتصنيع الشيتوزان الأسبارتات سابقًا، وهو مشتق من الشيتوزان وحمض الأسبارتيك. تم تخصيص العمل الجديد للفريق لدراسة النشاط البيولوجي للجسيمات النانوية لهذا المركب، والذي، وفقًا للعلماء، لديه آفاق كبيرة في علم الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.طوّر الفريق العلمي طريقة جديدة للحصول على الجسيمات النانوية. وفقًا له، لم يتم وصفها في الأدب العالمي والمحلي.وقال العلماء: "أدت إضافة الجسيمات النانوية لمركبنا إلى الموت الجماعي للمكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا. في المستقبل، نعتزم استخدام هذه الخصائص لمركبنا لتطوير مضادات حيوية جديدة".المركب متوافق تمامًا مع خلايا الدم وأنسجة الجسم الأخرى. أظهر الاختبار الحيوي أن الجسيمات النانوية للمركب الجديد قادرة على تسريع نمو خلايا النسيج الضام عدة مرات.نتائج الدراسة تشير إلى أن الجسيمات النانوية لأسبارتات الشيتوزان يمكن استخدامها على نطاق واسع في إنشاء أنواع جديدة من الأدوية واللقاحات، وستكون مطلوبة أيضًا في مختلف التقنيات البيولوجية والدوائية"، حسب مجلة "ميكروبيولوغي".في المستقبل ، يعتزم فريق البحث مواصلة دراسة خصائص الجسيمات النانوية لأسبارتات الشيتوزان.
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

علماء روس يكتشفون مضادا حيويا جديدا

08:48 GMT 19.06.2023
© flickr.com / zippythesimshead / capsules أدوية، دواء، حبوب
 أدوية، دواء، حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© flickr.com / zippythesimshead / capsules
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درس علماء روس النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الأسبارتات النانوية من الكيتوزان.
وفقًا لهم، يمكن أن يصبح المركب مسبقًا أساسًا لعدد من الأدوية الجديدة، بما في ذلك المضادات الحيوية.
الكيتوزان مشتق من الكيتين البوليمر الطبيعي، وهو عنصر أساسي في الهيكل الخارجي لمفصليات الأرجل. هذا المركب له تأثيرات مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات. وقال العلماء إنه في ظل ظروف معينة، يمكن للمادة أن تظهر نشاطًا مضادًا للسموم ومنبهًا للمناعة ومضادًا للالتهابات.
قام فريق من الباحثين بتصنيع الشيتوزان الأسبارتات سابقًا، وهو مشتق من الشيتوزان وحمض الأسبارتيك. تم تخصيص العمل الجديد للفريق لدراسة النشاط البيولوجي للجسيمات النانوية لهذا المركب، والذي، وفقًا للعلماء، لديه آفاق كبيرة في علم الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
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طوّر الفريق العلمي طريقة جديدة للحصول على الجسيمات النانوية. وفقًا له، لم يتم وصفها في الأدب العالمي والمحلي.
وقال العلماء: "أدت إضافة الجسيمات النانوية لمركبنا إلى الموت الجماعي للمكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا. في المستقبل، نعتزم استخدام هذه الخصائص لمركبنا لتطوير مضادات حيوية جديدة".
المركب متوافق تمامًا مع خلايا الدم وأنسجة الجسم الأخرى. أظهر الاختبار الحيوي أن الجسيمات النانوية للمركب الجديد قادرة على تسريع نمو خلايا النسيج الضام عدة مرات.
نتائج الدراسة تشير إلى أن الجسيمات النانوية لأسبارتات الشيتوزان يمكن استخدامها على نطاق واسع في إنشاء أنواع جديدة من الأدوية واللقاحات، وستكون مطلوبة أيضًا في مختلف التقنيات البيولوجية والدوائية"، حسب مجلة "ميكروبيولوغي".
في المستقبل ، يعتزم فريق البحث مواصلة دراسة خصائص الجسيمات النانوية لأسبارتات الشيتوزان.
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