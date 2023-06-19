عربي
https://sputnikarabic.ae/20230619/فرقاطة-جروشكوف-وسفينة-بيجما-الروسيتان-تنقذان-68-شخصا-في-البحر-المتوسط-1078244344.html
فرقاطة "غروشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتان تنقذان 68 شخصا في البحر المتوسط
فرقاطة "غروشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتان تنقذان 68 شخصا في البحر المتوسط
أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام طاقمي الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" وسفينة "بيجما" بإنقاذ 68 شخصا في البحر الأبيض المتوسط، بعد غرق سفينة... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T07:38+0000
2023-06-19T08:16+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101899/36/1018993638_0:137:3069:1863_1920x0_80_0_0_dc4fa616d49187f12bf68dc4095e6ec1.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "طواقم فرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التابعة للأسطول البحر الشمالي، والتي تقوم بمهام كجزء من التشكيل الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفينة الشحن (الروسية) "بيجما" التي ترافقها، أنقذتا 68 شخصا من ركاب السفينة الأجنبية "أفالون" التي كانت في محنة في المياه الإقليمية لليونان".وأكدت الدفاع الروسية أن "عملية الإنقاذ كانت ناجح"، وتابعت: "تم إجلاء الأشخاص من السفينة التي فقدت مسارها، (وإنقاذهم) على متن سفينة الشحن" بيجما"، حيث تلقوا المساعدة الطبية اللازمة، ونقلوا إلى خليج جزيرة كاليمنوس، ليتم نقلهم إلى قوارب خفر السواحل اليونانية".
https://sputnikarabic.ae/20230614/مصرع-17-مهاجرا-وإنقاذ-104-آخرين-جراء-غرق-قارب-قبالة-سواحل-اليونان-1078084590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101899/36/1018993638_201:0:2868:2000_1920x0_80_0_0_74aabaeabf4426064621b3ebb5c02048.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

فرقاطة "غروشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتان تنقذان 68 شخصا في البحر المتوسط

07:38 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 19.06.2023)
© RIA Novosti . Vasily Batanov / الانتقال إلى بنك الصورسفن حربية روسية في البحر الأسود
سفن حربية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© RIA Novosti . Vasily Batanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام طاقمي الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" وسفينة "بيجما" بإنقاذ 68 شخصا في البحر الأبيض المتوسط، بعد غرق سفينة تحمل علمي ألمانيا واليونان.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "طواقم فرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التابعة للأسطول البحر الشمالي، والتي تقوم بمهام كجزء من التشكيل الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفينة الشحن (الروسية) "بيجما" التي ترافقها، أنقذتا 68 شخصا من ركاب السفينة الأجنبية "أفالون" التي كانت في محنة في المياه الإقليمية لليونان".

ونوه البيان إلى أنه "أثناء إبحارها إلى ميناء طرطوس في الجزء الجنوبي من بحر إيجه، كانت الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أول من تلقى إشارة استغاثة من يخت نوع "أفالون" التي كانت تبحر تحت علمي ألمانيا واليونان، وبعد ذلك غيرت السفن الروسية مسارها وبدأت على الفور الانتقال إلى منطقة الكارثة".

المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان
14 يونيو, 09:17 GMT
وأكدت الدفاع الروسية أن "عملية الإنقاذ كانت ناجح"، وتابعت: "تم إجلاء الأشخاص من السفينة التي فقدت مسارها، (وإنقاذهم) على متن سفينة الشحن" بيجما"، حيث تلقوا المساعدة الطبية اللازمة، ونقلوا إلى خليج جزيرة كاليمنوس، ليتم نقلهم إلى قوارب خفر السواحل اليونانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTدبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала