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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/قائد-القوات-الخاصة-التابعة-لـأخمات-يتوقع-فترة-انتهاء-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1078259346.html
قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني
قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني
يعتقد أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني وقائد القوات الخاصة "أخمات"، أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يستمر شهرًا ونصف الشهر، وفق توقعه. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T11:10+0000
2023-06-19T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قال علاء الدينوف، على قناة "روسيا1" التلفزيونية: "أعتقد أن ذلك قد يستمر لمدة شهر ونصف، تقريبًا. حتى آخر أوكرانيا. وبعد ذلك، على الأرجح، سوف يسير تقدم قواتنا في اتجاه كييف ببطء".ووفقا له، فإن الغرب "يدفع" كييف حتى النهاية، بحيث تُظهر القوات الأوكرانية على الأقل بعض النتائج.في الأسبوع الماضي، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية "سيتم هضمها" و"تفكيكها إلى ذرات" في زابوروجيه، خلال شهر ونصف الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-لتنفيذ-القوات-الروسية-ضربة-معاكسة-بعد-إفشال-محاولة-أوكرانية-للقيام-بـهجوم-مضاد-فيديو-1078258303.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني

11:10 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 19.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة "أخمات" في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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يعتقد أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني وقائد القوات الخاصة "أخمات"، أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يستمر شهرًا ونصف الشهر، وفق توقعه.
قال علاء الدينوف، على قناة "روسيا1" التلفزيونية: "أعتقد أن ذلك قد يستمر لمدة شهر ونصف، تقريبًا. حتى آخر أوكرانيا. وبعد ذلك، على الأرجح، سوف يسير تقدم قواتنا في اتجاه كييف ببطء".
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ "ضربة معاكسة" بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد".. فيديو
10:21 GMT
ووفقا له، فإن الغرب "يدفع" كييف حتى النهاية، بحيث تُظهر القوات الأوكرانية على الأقل بعض النتائج.
في الأسبوع الماضي، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية "سيتم هضمها" و"تفكيكها إلى ذرات" في زابوروجيه، خلال شهر ونصف الشهر.
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