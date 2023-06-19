https://sputnikarabic.ae/20230619/قائد-القوات-الخاصة-التابعة-لـأخمات-يتوقع-فترة-انتهاء-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1078259346.html
قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني
قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني
يعتقد أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني وقائد القوات الخاصة "أخمات"، أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يستمر شهرًا ونصف الشهر، وفق توقعه. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T11:10+0000
2023-06-19T11:10+0000
2023-06-19T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قال علاء الدينوف، على قناة "روسيا1" التلفزيونية: "أعتقد أن ذلك قد يستمر لمدة شهر ونصف، تقريبًا. حتى آخر أوكرانيا. وبعد ذلك، على الأرجح، سوف يسير تقدم قواتنا في اتجاه كييف ببطء".ووفقا له، فإن الغرب "يدفع" كييف حتى النهاية، بحيث تُظهر القوات الأوكرانية على الأقل بعض النتائج.في الأسبوع الماضي، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية "سيتم هضمها" و"تفكيكها إلى ذرات" في زابوروجيه، خلال شهر ونصف الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-لتنفيذ-القوات-الروسية-ضربة-معاكسة-بعد-إفشال-محاولة-أوكرانية-للقيام-بـهجوم-مضاد-فيديو-1078258303.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني
11:10 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 19.06.2023) تابعنا عبر
يعتقد أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني وقائد القوات الخاصة "أخمات"، أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يستمر شهرًا ونصف الشهر، وفق توقعه.
قال علاء الدينوف، على قناة "روسيا1" التلفزيونية: "أعتقد أن ذلك قد يستمر لمدة شهر ونصف، تقريبًا. حتى آخر أوكرانيا. وبعد ذلك، على الأرجح، سوف يسير تقدم قواتنا في اتجاه كييف ببطء".
ووفقا له، فإن الغرب "يدفع" كييف حتى النهاية، بحيث تُظهر القوات الأوكرانية على الأقل بعض النتائج.
في الأسبوع الماضي، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية "سيتم هضمها" و"تفكيكها إلى ذرات" في زابوروجيه، خلال شهر ونصف الشهر.