https://sputnikarabic.ae/20230619/لبنان-يسجل-نسب-تضخم-عالية-في-قطاع-المواد-الغذائية-1078268390.html

لبنان يسجل نسب تضخم عالية في قطاع المواد الغذائية

لبنان يسجل نسب تضخم عالية في قطاع المواد الغذائية

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية، ارتفعت معدلات التضخم في كافة القطاعات الحيوية إلى مستويات قياسية لا سيما في قطاع المواد الغذائية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T14:21+0000

2023-06-19T14:21+0000

2023-06-19T14:21+0000

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العالم العربي

اقتصاد

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وبحسب مؤشر "جمعية تجار بيروت-فرنسبنك" لتجارة التجزئة، ازدادت معدلات نسب التضخم في الفترة بين الفصل الأول لعام 2022 والفصل الأول لعام 2023، 325% في قطاع المواد الغذائية.واعتبر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، زهير برو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن لبنان في حالة انهيار مستمر، ولم يتم على الإطلاق طرح أي حلول جذرية لإخراج البلد من هذا الانهيار.وأوضح أن "الدولة اختفت وتركت البلد بيد المصارف وكبار التجار، وسياسيًا لم تطرح أي حلول، بالتالي من الطبيعي أن هذا الأمر يعمق الانهيار، بعد 4 سنوات لم يصدر أي قانون لا الكابيتال كونترول ولا حل مشكلة الودائع وإعادة تحريك الحركة الاقتصادية وأيضا لم يتم على الإطلاق تغيير السياسات الاقتصادية، ولا زال التجار والمصارف هم على رأس النظام الاقتصادي اللبناني، ونفس الطبقة السياسية لا زالت هي المتحكمة وبالتالي من الطبيعي أن يستمر الانهيار وهو غير مفاجئ على الإطلاق".ولفت إلى أن "الدولة اختفت في لبنان، اليوم الطوائف هي التي تمسك البلد عبر مصارفها ومؤسساتها وإلى آخره، والأوضاع تذهب إلى المزيد من الفقر، وبالتالي ليس من الضروري أن نستغرب هذا الوضع في البلد، وبما أنهم لم يخرجوا أبدا بأي قانون واحد من قبل لا البرلمان ولا الحكومة ولا مؤسسات الدولة، القضاء اختفى وبالتالي الانهيار مستمر والمزيد من الفقر والهجرة وبنفس الوقت الشعوب اللبنانية تتأقلم وفق إمكانياتها".هذا وقد أظهرت أرقام البنك الدولي للأمن الغذائي أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدة بين شهر فبراير/ شباط 2022 والشهر نفسه من العام 2023.

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