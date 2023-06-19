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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-انقضاض-مسيرة-انتحارية-روسية-على-دبابة-ليوبارد-الألمانية-فيديو-1078266124.html
لحظة انقضاض مسيرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
لحظة انقضاض مسيرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة انقضاض طائرة مسيّرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T13:34+0000
2023-06-19T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُظهر اللقطات كيف تخترق طائرة انتحارية مسيرة روسية برج مركبة قتالية كانت تتحرك في تلك اللحظة وتؤدي مهمة في ساحة المعركة. يُظهر الفيديو الحماية الخاصة بدبابة "ليوبارد". وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ضربت دبابة على محور زابوروجيه.
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة انقضاض مسيرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو

13:34 GMT 19.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة انقضاض طائرة مسيّرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية.
تُظهر اللقطات كيف تخترق طائرة انتحارية مسيرة روسية برج مركبة قتالية كانت تتحرك في تلك اللحظة وتؤدي مهمة في ساحة المعركة.
يُظهر الفيديو الحماية الخاصة بدبابة "ليوبارد". وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ضربت دبابة على محور زابوروجيه.
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