https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-انقضاض-مسيرة-انتحارية-روسية-على-دبابة-ليوبارد-الألمانية-فيديو-1078266124.html
لحظة انقضاض مسيرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
لحظة انقضاض مسيرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة انقضاض طائرة مسيّرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T13:34+0000
2023-06-19T13:34+0000
2023-06-19T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُظهر اللقطات كيف تخترق طائرة انتحارية مسيرة روسية برج مركبة قتالية كانت تتحرك في تلك اللحظة وتؤدي مهمة في ساحة المعركة. يُظهر الفيديو الحماية الخاصة بدبابة "ليوبارد". وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ضربت دبابة على محور زابوروجيه.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078046603_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_04f508d733362bd054a756ac74d92581.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة انقضاض مسيرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة انقضاض طائرة مسيّرة انتحارية روسية على دبابة "ليوبارد" الألمانية.
تُظهر اللقطات كيف تخترق طائرة انتحارية مسيرة روسية برج مركبة قتالية كانت تتحرك في تلك اللحظة وتؤدي مهمة في ساحة المعركة.
يُظهر الفيديو الحماية الخاصة بدبابة "ليوبارد". وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ضربت دبابة على محور زابوروجيه.