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https://sputnikarabic.ae/20230619/ماكرون-يشرب-زجاجة-بيرة-دفعة-واحدة-فيديو-1078263890.html
ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة... فيديو
ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة... فيديو
تداولت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق "تولوز" في بطولة رياضة الـ... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T12:03+0000
2023-06-19T12:03+0000
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة... فيديو

12:03 GMT 19.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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تداولت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق "تولوز" في بطولة رياضة الـ "ريغبي".
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