https://sputnikarabic.ae/20230619/ماكرون-يشرب-زجاجة-بيرة-دفعة-واحدة-فيديو-1078263890.html
ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة... فيديو
ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة... فيديو
تداولت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق "تولوز" في بطولة رياضة الـ... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T12:03+0000
2023-06-19T12:03+0000
2023-06-19T12:03+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_0:0:1301:733_1920x0_80_0_0_90e9303ed5b446779cd0bead49032f8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_111:0:1267:867_1920x0_80_0_0_460280f6a4eb4157e846bb57c06bd4db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة... فيديو
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق "تولوز" في بطولة رياضة الـ "ريغبي".