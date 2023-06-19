https://sputnikarabic.ae/20230619/مجلة-علمية-تكشف-عن-هيكل-غابر-القدم-يمتد-على-طول-نهر-النيل-1078264207.html

مجلة علمية تكشف عن "هيكل غابر القدم" يمتد على طول نهر النيل

مجلة علمية تكشف عن "هيكل غابر القدم" يمتد على طول نهر النيل

ذكرت دراسات علمية أن بعض الأخاديد الصخرية القديمة على طول نهر النيل في السودان، تمثل أقدم نظام هيدروليكي معروف من نوعه. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T13:02+0000

2023-06-19T13:02+0000

2023-06-19T13:03+0000

أخبار السودان اليوم

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وتشير النتائج الجديدة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في إمبراطورية النوبة القديمة في شمال السودان، كانوا يتلاعبون بالنهر لصالحهم منذ 3000 عام.إن الأخاديد النهرية عبارة عن هياكل صلبة، موضوعة بشكل عمودي على الشاطئ أو الضفة، ولا يزال البشر يستخدمونها حتى يومنا هذا للتحكم في تدفق المياه والطمي.وكان الاعتقاد السائد أن النهر الأصفر في الصين لديه أقدم الأخاديد المعروفة في العالم، لكن ليس بعد الآن.حيث وجد باحثون في أستراليا والمملكة المتحدة في بحث نشروه في مجلة "جيوأركيولوجي"، دليلًا على أن النوبيين كانوا يستخدمون هذه الأرصفة النهرية قبل 2500 عام من قيام المزارعين في الصين بالشيء نفسه.وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية والمسوحات المحلية والدراسات السابقة، كشف الفريق عن مئات من الأحجار المستخدمة لهذا الغرض، والتي لا تزال قائمة في السودان حتى يومنا هذا.ويشتبه الباحثون في أنها استخدمت في اصطياد الطمي الخصب، ولري الأرض، وللحد من تآكل الضفاف، وللدفاع ضد الفيضانات الموسمية، ولإنشاء برك صيد مثالية، أو لمنع رياح الرمال من خنق المحاصيل.ويقول عالم الآثار ماثيو دالتون، من جامعة غرب أستراليا: "من حديثنا مع المزارعين في النوبة السودانية، علمنا أيضًا أن السكان واصلوا بناء أخاديد النهر حتى في سبعينيات القرن الماضي".يعتقد دالتون وزملاؤه أن البشر القدماء، الذين يعيشون على طول نهر النيل، قاموا ببناء القنوات والموانئ لآلاف السنين، ولكن لم يتم تأريخ الأخاديد بشكل مستقل على الإطلاق.ومع ذلك، فإن تلك الموجودة على مجرى النهر الجاف، قرب بلدة قديمة محاطة بأسوار تُعرف باسم "عمارة غرب"، يرجع تاريخها الآن إلى ما بين 3000 و3300 عام.

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