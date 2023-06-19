https://sputnikarabic.ae/20230619/مسيرة-في-بيروت-بمناسبة-يوم-العاملات-المنزليات-العالمي-نريد-حقوقنا-1078251431.html

مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي "نريد حقوقنا"... فيديو وصور

مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي "نريد حقوقنا"... فيديو وصور

نفذت حركة مناهضة العنصرية ومركز العاملات المهاجرات مسيرة في بيروت، أمس الأحد، بمناسبة "يوم العاملات المنزليات العالمي" وذلك للمطالبة بحقوق العاملات المنزليات... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T09:17+0000

2023-06-19T09:17+0000

2023-06-19T09:59+0000

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وشارك في التظاهرة ناشطون حقوقيون وعاملات منزليات من مختلف الجنسيات، رافعين لافتات تطالب بالعدالة وتقدير عملهم، ورددوا شعارات باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية تطالب بالعدالة وتضهد التمييز والعنصرية.وقالت سلمى صقر، وهي من حركة مناهضة العنصرية لـ"سبوتنيك"، إن "المسيرة هي بمناسبة اليوم العالمي للعاملات المنزليات، وهذه المسيرة كانت تقام سنويا قبل أزمة كورونا، وحاولنا في السنوات الماضية إقامة المسيرة إلا أن الظروف لم تساعدنا، هذه السنة قررنا العودة إلى الشارع لأن ظروف العاملات المنزليات انتقلت من سيء إلى أسوء، ويجب أن نوضح أن حقوق العاملات ليست بطلب أو منة من أحاب العمل بل هي حق لأنهم عمال وبشر".وأوضحت سلمى أن "وضع العاملات ما قبل الأزمة كان سيء وجاءت الأزمة لتزيد من معاناتهم، بل ليتطور وضعهم إلى مزري فيما يخص ظروف العمل والمعيشة"، وأضافت أن "العاملات المنزليات لا يشملهم قانون العمل ولا يوجد حد أدنى للأجور ولا يوجد قانون يلزم أصحاب العمل بأجور محددة، وهذا ما زاد من معاناتهم".تشرح ليلي، وهي عاملة منزلية من بنغلادش، وتعمل في لبنان منذ 15 عاما، المصاعب التي تواجهها، وتقول:ما قبل الأزمة الاقتصادية، كان يُقدر عدد العاملات المنزليات في لبنان بأكثر من 200 ألف، أما اليوم وبحسب تقديرات وزارة العمل اللبنانية، فقد انخفض العدد إلى 60 ألفا.وألقت الناشطة ميا علاوي، من حركة مناهضة العنصرية، كلمة المسيرة جاء فيها: "نجتمع هنا في يومنا العالمي، نحن، العاملات المنزليات المهاجرات، لتقدير وتكريم قيمة عملنا المتجاهل في جميع أنحاء العالم، وننتهز الفرصة للتصدي للتحديات التي نواجهها في سبيل الدفاع عن كرامتنا وحقوقنا".وأضافت: "خلف الأبواب المغلقة تُستَنزَف أجسادنا ونفسياتنا، ولكننا نقوم بمسؤوليتنا بجد واهتمام، ويمر هذا دون وجود أي أطر تنظيمية، حقوقية، مادية أو معنوية".وأكدت ميا في الكلمة: "اليوم مؤتَمَنين لتشكيل قوة عمالية ضاغطة، لنرفع الصوت معًا، لحقوقنا وكرامتنا ضد التمييز والإستهتار والتحيز الذي يعيق اندماجنا في المجتمع، للحصول على فرص متكافئة، للاعتراف بأهمية عملنا".وختمت: "لا يشكل 16 حزيران (اليوم العالمي للعاملات المنزليات) محطة احتفالية لنا كعاملات، إنما هو محطة إضافية للقول بأننا لسنا بخير، وأننا لن نسكت بعد اليوم".

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