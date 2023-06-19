https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاركة-جزائرية-فعالة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1078266215.html
مشاركة جزائرية فعالة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مشاركة جزائرية فعالة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T13:46+0000
2023-06-19T13:46+0000
2023-06-19T13:46+0000
راديو
بلا قيود
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مشاركة جزائرية فعالة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مشاركة جزائرية فعالة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
توقيع اتفاقيات بمليارات الدولار خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وكان لـ"سبوتنيك" لقاءات عدة خلال المنتدى خاصة مع وزراء الوفد الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون، حيث أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة وضمان الأمن الغذائي وكذلك في صناعة الأدوية وتوطينها كالأنسولين وأدوية الأورام السرطانية، والتعاون في الفضاء الإلكتروني مع شركة "يانديكس" الروسية.موسكو تقبل المبادرة الأفريقية وكييف ترفضها. وعن هذا قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس لـ"سبوتنيك":قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، أحمد إبراهيم لبرنامجنا:الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 20 مليون يورو لمصر لحل مشكلة اللاجئين السودانيين. بهذا الصدد، يقول الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية، الأستاذ يُسري عبيد لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
مشاركة جزائرية فعالة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
توقيع اتفاقيات بمليارات الدولار خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وكان لـ"سبوتنيك" لقاءات عدة خلال المنتدى خاصة مع وزراء الوفد الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون، حيث أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة وضمان الأمن الغذائي وكذلك في صناعة الأدوية وتوطينها كالأنسولين وأدوية الأورام السرطانية، والتعاون في الفضاء الإلكتروني مع شركة "يانديكس" الروسية.
موسكو تقبل المبادرة الأفريقية وكييف ترفضها. وعن هذا قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس لـ"سبوتنيك":
"القارة الأفريقية تأذت كما العالم كله من هذه الأزمة التي أصبح من الضروري حلها وقبلها الجانب الروسي لكن أصبح من المفهوم أن زيلينسكي رفضها كما رفض كل المبادرات السابقة ما يدل على أن القرار يتخذ في الغرب".
قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، أحمد إبراهيم لبرنامجنا:
"إن إعادة العلاقات بين البلدين سيكون تأثيره إيجابيا على المنطقة كلها لا سيما اليمن وسوريا، والمقاطعة كان لها تأثيرا سلبيا على الجانب الاقتصادي، وبالتالي استئناف العلاقات من جديد أعتقد أنها رؤية استباقية رشيدة وممتازة للجانبين".
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 20 مليون يورو لمصر لحل مشكلة اللاجئين السودانيين. بهذا الصدد، يقول الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية، الأستاذ يُسري عبيد لبرنامج "بلا قيود":
"إن الاتحاد الأوروبي يحاول تقديم تنازلات ومزايا مكثفة مع دول الشمال الأفريقي، لإيقاف الهجرة غير الشرعية لسواحلها، لأن هذه الدول هي التي تحمي الدول الأوروبية من قوافل الهجرة المستمرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...