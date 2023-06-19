https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-لتنفيذ-القوات-الروسية-ضربة-معاكسة-بعد-إفشال-محاولة-أوكرانية-للقيام-بـهجوم-مضاد-فيديو-1078258303.html
القوات الروسية تنفذ "ضربة معاكسة" بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد".. فيديو
القوات الروسية تنفذ "ضربة معاكسة" بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد".. فيديو
نفذت وحدة تابعة لسلاح مشاة البحرية الروسية هجوما معاكسا، بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد" قرب نوفودونيتسكي، ونجحت القوات الروسية بتدمير آليات... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T10:21+0000
2023-06-19T10:21+0000
2023-06-19T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، الذي نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام"، سيطرة القوات الروسية على نوفودونيتسك، ونشرت مشاهد توثق عمل الوحدات الهجومية التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ.ونقلت الدفاع الروسية عن قائد الوحدة المهاجمة، التابعة للواء مشاة بحرية أسطول المحيط الهادئ، قوله: "وفقا للخطة، فإن الوحدة (الروسية) الموجودة ضمن احتياطي القوات المشتركة، استلمت أمر مهمة من قائد اللواء لصد هجوم العدو، عندما حاول العدو شن هجوم مضاد".وأكد البيان أن "مفرزة هجوم لواء كامتشاتكا البحري لم تترك أي فرصة للعدو. في أي مكان نتواجد فيه نحن ننتصر".
https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تريد-استخدام-المسيرات-لإرسال-البعوض-المصاب-ونقل-عدوى-للخصم-1078254117.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تنفذ "ضربة معاكسة" بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد".. فيديو
10:21 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 19.06.2023) تابعنا عبر
نفذت وحدة تابعة لسلاح مشاة البحرية الروسية هجوما معاكسا، بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد" قرب نوفودونيتسكي، ونجحت القوات الروسية بتدمير آليات العدو والسيطرة على كامل المنطقة.
وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، الذي نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام"، سيطرة القوات الروسية على نوفودونيتسك، ونشرت مشاهد توثق عمل الوحدات الهجومية التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في الليل، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا، لكنها هُزمت بضربة مضادة من مفرزة هجومية تابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ".
ونقلت الدفاع الروسية عن قائد الوحدة المهاجمة، التابعة للواء مشاة بحرية أسطول المحيط الهادئ، قوله: "وفقا للخطة، فإن الوحدة (الروسية) الموجودة ضمن احتياطي القوات المشتركة، استلمت أمر مهمة من قائد اللواء لصد هجوم العدو، عندما حاول العدو شن هجوم مضاد".
وتابع القائد الروسي: "تم إحضار مفرزة الهجوم إلى المعركة. وتم صد هجوم العدو المضاد، وتم تدمير مركبات العدو المدرعة. نوفودونيتسك تحت سيطرة لوائنا الكاملة".
وأكد البيان أن "مفرزة هجوم لواء كامتشاتكا البحري لم تترك أي فرصة للعدو. في أي مكان نتواجد فيه نحن ننتصر".