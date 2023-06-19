https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-للحظة-سيطرة-القوات-الروسية-على-دبابة-فرنسية-فيديو--1078259467.html
مشاهد للحظة سيطرة القوات الروسية على دبابة فرنسية... فيديو
مشاهد للحظة سيطرة القوات الروسية على دبابة فرنسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشهد فيديو يوثق لحظة سيطرة عناصر من الجيش الروسي على دبابة فرنسية، خلال تنفيذ الجنود الروس ضربة معاكسة بعد إفشال "هجوم أوكراني مضاد"،... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T11:31+0000
2023-06-19T11:31+0000
2023-06-19T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ورصدت القوات الروسية الدبابة الفرنسية، خلال تنفيذها هجوما معاكسا وعملية تمشيط في منطقة نوفودونيتسك، بعد إفشال "هجوم مضاد" حاولت القوات الأوكرانية تنفيذه على هذا المحور.وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، الذي نشر في قناتها الرسمية على "تلغرام"، سيطرة القوات الروسية على نوفودونيتسك، ونشرت مشاهد توثق عمل الوحدات الهجومية التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في الليل، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا، لكنها هُزمت بضربة مضادة من مفرزة هجومية تابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ".وأكد البيان أن "مفرزة هجوم لواء كامتشاتكا البحري لم تترك أي فرصة للعدو. في أي مكان نتواجد فيه نحن ننتصر".وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن، قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي، أن الدفعة الأولى من الدبابات "أي إم إكس -10 آر سي" وصلت إلى أوكرانيا، وبعض المركبات هي بالفعل موجودة على خط المواجهة في أوكرانيا.اقرأ أيضا: الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: فرقاطة "غروشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتان تنقذان 68 شخصا في البحر المتوسط
https://sputnikarabic.ae/20230619/مشاهد-لتنفيذ-القوات-الروسية-ضربة-معاكسة-بعد-إفشال-محاولة-أوكرانية-للقيام-بـهجوم-مضاد-فيديو-1078258303.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد للحظة سيطرة القوات الروسية على دبابة فرنسية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشهد فيديو يوثق لحظة سيطرة عناصر من الجيش الروسي على دبابة فرنسية، خلال تنفيذ الجنود الروس ضربة معاكسة بعد إفشال "هجوم أوكراني مضاد"، على محور نوفودونيتسك.
ورصدت القوات الروسية الدبابة الفرنسية، خلال تنفيذها هجوما معاكسا وعملية تمشيط في منطقة نوفودونيتسك، بعد إفشال "هجوم مضاد" حاولت القوات الأوكرانية تنفيذه على هذا المحور.
وتُظهر المشاهد لحظة وصول جندي روسي إلى المدرعة، حيث أكد أنها دبابة فرنسية، وتظهر لاحقا مشاهد لعثور القوات الروسية على كتيبات تعليمية هدفها توجيه القوات الأوكرانية لمعرفة طريقة قيادة الدبابة واستخدامها.
وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، الذي نشر في قناتها الرسمية على "تلغرام"، سيطرة القوات الروسية على نوفودونيتسك، ونشرت مشاهد توثق عمل الوحدات الهجومية التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في الليل، شنت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا، لكنها هُزمت بضربة مضادة من مفرزة هجومية تابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ".
ونقلت الدفاع الروسية عن قائد الوحدة المهاجمة، التابعة للواء مشاة بحرية أسطول المحيط الهادئ، قوله: "وفقا للخطة، فإن الوحدة (الروسية) الموجودة ضمن احتياطي القوات المشتركة، استلمت أمر مهمة من قائد اللواء لصد هجوم العدو، عندما حاول العدو شن هجوم مضاد".
وتابع القائد الروسي: "تم إحضار مفرزة الهجوم إلى المعركة. وتم صد هجوم العدو المضاد، وتم تدمير مركبات العدو المدرعة. نوفودونيتسك تحت سيطرة لوائنا الكاملة".
وأكد البيان أن "مفرزة هجوم لواء كامتشاتكا البحري لم تترك أي فرصة للعدو. في أي مكان نتواجد فيه نحن ننتصر".
وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن، قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي، أن الدفعة الأولى من الدبابات "أي إم إكس -10 آر سي" وصلت إلى أوكرانيا، وبعض المركبات هي بالفعل موجودة على خط المواجهة في أوكرانيا.