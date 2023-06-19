https://sputnikarabic.ae/20230619/ناريشكين-سلطات-كييف-حولت-الروسوفوبيا-إلى-سلعة-1078272450.html
ناريشكين: سلطات كييف حولت "الروسوفوبيا" إلى سلعة
ناريشكين: سلطات كييف حولت "الروسوفوبيا" إلى سلعة
صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن السلطات الحالية في كييف حولت "الروسوفوبيا" منذ فترة طويلة إلى سلعة، ولا تخفي أن... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T16:43+0000
2023-06-19T16:43+0000
2023-06-19T16:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكين، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إن "الحكام الحاليين لأوكرانيا، لسوء حظ الشعب الأوكراني، أناس هزليون وعديمو الضمير، لقد حولوا منذ فترة طويلة الروسوفوبيا" (رهاب روسيا) إلى سلعة، ولا يخفون أن هدفهم ليس انتصاراً طوباويًا على روسيا، بل الحصول على مكاسب شخصية".وقال ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، متفقتان على تحويل أوكرانيا إلى ما يشبه "الثقب الأسود" في أوروبا، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع تقاربها مع روسيا.وبين ناريشكين أن "النخبة الأنغلوساكسونية تعتبر الأوكرانيين "وقودًا للمدافع"، وهو أمر بالنسبة لهم ليس بالمؤسف، بهدف الحفاظ أرواح عسكرييهم الأمريكيين والبريطانيين".
https://sputnikarabic.ae/20221130/ناريشكين-وارسو-تريد-إجراء-استفتاء-غربي-أوكرانيا-لإعادة-أراضي-الأجداد-1070696359.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ناريشكين: سلطات كييف حولت "الروسوفوبيا" إلى سلعة
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صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن السلطات الحالية في كييف حولت "الروسوفوبيا" منذ فترة طويلة إلى سلعة، ولا تخفي أن هدفها ليس انتصاراً على روسيا بل مكاسب شخصية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكين، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إن "الحكام الحاليين لأوكرانيا، لسوء حظ الشعب الأوكراني، أناس هزليون وعديمو الضمير، لقد حولوا منذ فترة طويلة الروسوفوبيا" (رهاب روسيا) إلى سلعة، ولا يخفون أن هدفهم ليس انتصاراً طوباويًا على روسيا، بل الحصول على مكاسب شخصية".
وأضاف أن "ليس كل ممثلي المؤسسة الأوكرانية وأجهزة الدولة على استعداد، كما يقال، لـ "تمجيد مملكة الطاعون" والمشاركة في تدمير دولتهم، والعديد من المسؤولين والسياسيين لا يدعمون نظام كييف ولا يرون مستقبلاً لأوكرانيا في ظل الحفاظ على المسار الحالي".
30 نوفمبر 2022, 12:08 GMT
وقال ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، متفقتان على تحويل أوكرانيا إلى ما يشبه "الثقب الأسود" في أوروبا، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع تقاربها مع روسيا.
وجاءت تصريحات ناريشكين في مقابلة أجراها مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، بيّن فيها أن أمريكا وبريطانيا "موافقتان حتى على تحويل أوكرانيا إلى" ثقب أسود" في أوروبا، فقط لمنع تقاربها مع روسيا".
وبين ناريشكين
أن "النخبة الأنغلوساكسونية تعتبر الأوكرانيين "وقودًا للمدافع"، وهو أمر بالنسبة لهم ليس بالمؤسف، بهدف الحفاظ أرواح عسكرييهم الأمريكيين والبريطانيين".