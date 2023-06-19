https://sputnikarabic.ae/20230619/وزیر-الخارجية-الإيراني-یجري-زيارة-إلى-3-دول-خليجية-1078271749.html

وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية

وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية

یجري وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیرعبد اللهیان، غدا الثلاثاء، جولة وصفتها وسائل إعلام إيرانية بـ"المكوکیة"، وذلك إلی ثلاث دول خلیجية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "جولة عبد اللهيان، تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230618/صحيفة-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-تبدآن-عملهما-بعد-عيد-الأضحى-1078238929.html

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