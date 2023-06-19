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وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية
وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية
یجري وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیرعبد اللهیان، غدا الثلاثاء، جولة وصفتها وسائل إعلام إيرانية بـ"المكوکیة"، وذلك إلی ثلاث دول خلیجية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T16:10+0000
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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "جولة عبد اللهيان، تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230618/صحيفة-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-تبدآن-عملهما-بعد-عيد-الأضحى-1078238929.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار قطر اليوم, قطر, سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم

وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية

16:10 GMT 19.06.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طريقه إلى العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طريقه إلى العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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یجري وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیرعبد اللهیان، غدا الثلاثاء، جولة وصفتها وسائل إعلام إيرانية بـ"المكوکیة"، وذلك إلی ثلاث دول خلیجية.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "جولة عبد اللهيان، تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".
يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
صحيفة: السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد تبدآن عملهما بعد عيد الأضحى
أمس, 17:39 GMT
وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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