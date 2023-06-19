https://sputnikarabic.ae/20230619/وزیر-الخارجية-الإيراني-یجري-زيارة-إلى-3-دول-خليجية-1078271749.html
وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية
وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية
یجري وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیرعبد اللهیان، غدا الثلاثاء، جولة وصفتها وسائل إعلام إيرانية بـ"المكوکیة"، وذلك إلی ثلاث دول خلیجية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T16:10+0000
2023-06-19T16:10+0000
2023-06-19T16:10+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الكويت اليوم
الكويت
أخبار قطر اليوم
قطر
سلطنة عمان
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_beb753b5d5940aea821cf7601b4fd09c.jpg
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "جولة عبد اللهيان، تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230618/صحيفة-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-تبدآن-عملهما-بعد-عيد-الأضحى-1078238929.html
إيران
أخبار إيران
الكويت
قطر
سلطنة عمان
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584841_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8eab1bafbc42c95838d9b701325dc8c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار قطر اليوم, قطر, سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار قطر اليوم, قطر, سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
وزیر الخارجية الإيراني یجري زيارة إلى 3 دول خليجية
تابعنا عبر
یجري وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیرعبد اللهیان، غدا الثلاثاء، جولة وصفتها وسائل إعلام إيرانية بـ"المكوکیة"، وذلك إلی ثلاث دول خلیجية.
وأفادت وكالة
الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "جولة عبد اللهيان، تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".
يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي
، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي
سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.