https://sputnikarabic.ae/20230619/-بقي-حيا-بعد-توقف-قلبه-16-دقيقة-بلا-أوكسجين-في-معجزة-سجلت-بعد-ولادته-فيديو--1078264009.html
بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة بلا أوكسجين في "معجزة" سجلت بعد ولادته... فيديو
بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة بلا أوكسجين في "معجزة" سجلت بعد ولادته... فيديو
يصف الأطباء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تمكن طفل وليد من البقاء 16 دقيقة بلا أوكسجين أو دقات قلب بـ "المعجزة". 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T12:36+0000
2023-06-19T12:36+0000
2023-06-19T12:36+0000
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في فبراير/ شباط الماضي، دخلت ستيفاني سيلفا، المستشفى في حالة مخاض بينما كانت تعاني من آلام في الصدر، واكتشف الأطباء أن إمداد طفلها بالدم قد انقطع.سرعان من تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة، وبدأوا في محاولات إنعاش الطفل، حيث كان قلبه قد توقف تماما وظل لـ 16 دقيقة كاملة بلا أوكسجين.تقول الدكتورة هايدي كامراث: "كنا على وشك وقف محاولة الإنعاش القلبي وإعلان وفاته، عندما تلقينا نبضا ضعيفا، وتلقى الطفل نفسًا لأول مرة في حياته".ومن النادر أن يعيش المولود حديثا لمدة 16 دقيقة بدون أكسجين ولا نبض، كذلك فإن البقاء على قيد الحياة دون أي آثار صحية طويلة المدى هو أمر غير مسبوق، إلا أن الطفل الذي سماه والداه "أوين" ورغم البداية المؤلمة، قد تجاوز مراحل النمو في المستشفى دون مشكلة أو ضرر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة بلا أوكسجين في "معجزة" سجلت بعد ولادته... فيديو
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يصف الأطباء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تمكن طفل وليد من البقاء 16 دقيقة بلا أوكسجين أو دقات قلب بـ "المعجزة".
في فبراير/ شباط الماضي، دخلت ستيفاني سيلفا
، المستشفى في حالة مخاض بينما كانت تعاني من آلام في الصدر، واكتشف الأطباء أن إمداد طفلها بالدم قد انقطع.
سرعان من تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة، وبدأوا في محاولات إنعاش الطفل، حيث كان قلبه قد توقف تماما وظل لـ 16 دقيقة كاملة بلا أوكسجين.
تقول الدكتورة هايدي كامراث: "كنا على وشك وقف محاولة الإنعاش القلبي
وإعلان وفاته، عندما تلقينا نبضا ضعيفا، وتلقى الطفل نفسًا لأول مرة في حياته".
ومن النادر أن يعيش المولود حديثا لمدة 16 دقيقة بدون أكسجين ولا نبض، كذلك فإن البقاء على قيد الحياة دون أي آثار صحية طويلة المدى هو أمر غير مسبوق، إلا أن الطفل الذي سماه والداه "أوين" ورغم البداية المؤلمة، قد تجاوز مراحل النمو في المستشفى دون مشكلة أو ضرر.