عربي
بنغلاديش تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230619/-بقي-حيا-بعد-توقف-قلبه-16-دقيقة-بلا-أوكسجين-في-معجزة-سجلت-بعد-ولادته-فيديو--1078264009.html
بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة بلا أوكسجين في "معجزة" سجلت بعد ولادته... فيديو
بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة بلا أوكسجين في "معجزة" سجلت بعد ولادته... فيديو
يصف الأطباء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تمكن طفل وليد من البقاء 16 دقيقة بلا أوكسجين أو دقات قلب بـ "المعجزة". 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T12:36+0000
2023-06-19T12:36+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الأخبار
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:464:2048:1616_1920x0_80_0_0_f79b09237132f0e3b857db63e56cce60.jpg
في فبراير/ شباط الماضي، دخلت ستيفاني سيلفا، المستشفى في حالة مخاض بينما كانت تعاني من آلام في الصدر، واكتشف الأطباء أن إمداد طفلها بالدم قد انقطع.سرعان من تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة، وبدأوا في محاولات إنعاش الطفل، حيث كان قلبه قد توقف تماما وظل لـ 16 دقيقة كاملة بلا أوكسجين.تقول الدكتورة هايدي كامراث: "كنا على وشك وقف محاولة الإنعاش القلبي وإعلان وفاته، عندما تلقينا نبضا ضعيفا، وتلقى الطفل نفسًا لأول مرة في حياته".ومن النادر أن يعيش المولود حديثا لمدة 16 دقيقة بدون أكسجين ولا نبض، كذلك فإن البقاء على قيد الحياة دون أي آثار صحية طويلة المدى هو أمر غير مسبوق، إلا أن الطفل الذي سماه والداه "أوين" ورغم البداية المؤلمة، قد تجاوز مراحل النمو في المستشفى دون مشكلة أو ضرر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:272:2048:1808_1920x0_80_0_0_979be1415fb1bf182f3fa754973849e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو

بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة بلا أوكسجين في "معجزة" سجلت بعد ولادته... فيديو

12:36 GMT 19.06.2023
© Photo / unsplash/Jill Sauveطفل رضيع بين يدي والده
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Photo / unsplash/Jill Sauve
تابعنا عبرTelegram
يصف الأطباء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تمكن طفل وليد من البقاء 16 دقيقة بلا أوكسجين أو دقات قلب بـ "المعجزة".
في فبراير/ شباط الماضي، دخلت ستيفاني سيلفا، المستشفى في حالة مخاض بينما كانت تعاني من آلام في الصدر، واكتشف الأطباء أن إمداد طفلها بالدم قد انقطع.
سرعان من تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة، وبدأوا في محاولات إنعاش الطفل، حيث كان قلبه قد توقف تماما وظل لـ 16 دقيقة كاملة بلا أوكسجين.
تقول الدكتورة هايدي كامراث: "كنا على وشك وقف محاولة الإنعاش القلبي وإعلان وفاته، عندما تلقينا نبضا ضعيفا، وتلقى الطفل نفسًا لأول مرة في حياته".
ومن النادر أن يعيش المولود حديثا لمدة 16 دقيقة بدون أكسجين ولا نبض، كذلك فإن البقاء على قيد الحياة دون أي آثار صحية طويلة المدى هو أمر غير مسبوق، إلا أن الطفل الذي سماه والداه "أوين" ورغم البداية المؤلمة، قد تجاوز مراحل النمو في المستشفى دون مشكلة أو ضرر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала