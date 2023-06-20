https://sputnikarabic.ae/20230620/أوكرانيا-تتذمر-من-حيادية-إسرائيل-1078314477.html
أوكرانيا تتذمر من "حيادية إسرائيل"
أوكرانيا تتذمر من "حيادية إسرائيل"
وجه رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية لكونها "محايدة" بشأن الصراع في أوكرانيا، ودعا تل أبيب إلى "تقديم المزيد من... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T15:59+0000
2023-06-20T15:59+0000
2023-06-20T15:59+0000
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101380/13/1013801308_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_e76bd36760d083e636d09b57f79d41c1.jpg
وقال يرماك لإذاعة "كان": "بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حان الوقت لزيارة أوكرانيا لدعمنا وإعلان دعمهم".ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف البيان: "لم تؤد المناقشات بعد إلى اتفاق وينتظرون موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة".
https://sputnikarabic.ae/20230615/ليس-النووي-الإيراني-رئيس-أركان-إسرائيلي-سابق-يكشف-التهديد-الحقيقي-لبلاده-في-الوقت-الحالي-1078140589.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101380/13/1013801308_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_db6d7f2d911a4052feae4109a1e235e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تتذمر من "حيادية إسرائيل"
تابعنا عبر
وجه رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية لكونها "محايدة" بشأن الصراع في أوكرانيا، ودعا تل أبيب إلى "تقديم المزيد من المساعدة إلى كييف".
وقال يرماك لإذاعة "كان": "بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حان الوقت لزيارة أوكرانيا لدعمنا وإعلان دعمهم".
وأضاف: "يمكن لإسرائيل مساعدتنا في الدفاع ضد الطائرات الإيرانية دون طيار (تدعي أوكرانيا استخدام روسيا لمسيرات إيرانية)... لماذا إسرائيل محايدة في النزاع؟ إيران "متورطة في عمليات القتل"، هذا يحدث كل يوم في أوكرانيا".
ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف البيان:
"لم تؤد المناقشات بعد إلى اتفاق وينتظرون موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة".