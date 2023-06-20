عربي
https://sputnikarabic.ae/20230620/إطلاق-فعاليات-لتدريس-منهجية-التعليم-لمعلمي-اللغة-الروسية-بالمجان-1078313033.html
إطلاق فعاليات لتدريس منهجية التعليم لمعلمي اللغة الروسية بالمجان
إطلاق فعاليات لتدريس منهجية التعليم لمعلمي اللغة الروسية بالمجان
افتتح موقع "روس أتروديتشستفو" سلسلة من المناسبات لتلقين منهجية التعليم لمدرسي اللغة الروسية في الخارج تحت عنوان "تنظيم الدورات الدراسية لتعليم اللغة الروسية... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T15:23+0000
2023-06-20T15:23+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103781/71/1037817113_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_fd19a9172525b817494745af72e4b7f4.jpg
وتسمح المشاركة في الأحداث المنهجية لمدرسي اللغة الروسية بالخارج بتحسين مهاراتهم المهنية في أي وقت يناسبهم، بعد أن يتقنوا جميع النماذج المتاحة. وستكون المواد التدريبية متاحة للمشاركين في الأحداث المنهجية دون اتصال بالإنترنت على صفحة المشروع، وسيتم عقد ندوات تمهيدية عبر الإنترنت باستخدام برنامج "زوم".وعند الانتهاء، سيحصل المشاركون على شهادات. المشاركة في الأحداث مجانية. يمكن إرسال طلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103781/71/1037817113_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00d2fe30e1485d5e51a7178374b7718e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

إطلاق فعاليات لتدريس منهجية التعليم لمعلمي اللغة الروسية بالمجان

15:23 GMT 20.06.2023
© Photo / Doctor Yuri / كتاب باللغة الروسية
كتاب باللغة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Photo / Doctor Yuri /
تابعنا عبرTelegram
افتتح موقع "روس أتروديتشستفو" سلسلة من المناسبات لتلقين منهجية التعليم لمدرسي اللغة الروسية في الخارج تحت عنوان "تنظيم الدورات الدراسية لتعليم اللغة الروسية كلغة أجنبية في الخارج".
وتسمح المشاركة في الأحداث المنهجية لمدرسي اللغة الروسية بالخارج بتحسين مهاراتهم المهنية في أي وقت يناسبهم، بعد أن يتقنوا جميع النماذج المتاحة.

وتنقسم النماذج إلى: "خصوصيات تنظيم الدورات الدراسية: دورات قصيرة الأمد ومكثفة"؛ "الأساليب المكثفة لتعليم اللغة الروسية"؛ "الأدب التربوي والمنهجي للدورة والتدريب الفردي"؛ "استخدام المصادر التعليمية الإلكترونية في الدورات الدراسية".

وستكون المواد التدريبية متاحة للمشاركين في الأحداث المنهجية دون اتصال بالإنترنت على صفحة المشروع، وسيتم عقد ندوات تمهيدية عبر الإنترنت باستخدام برنامج "زوم".

وسيتم تدريس البرنامج على 3 دفعات، أولها من 24 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو؛ والثانية: من 9 أيلول/ سبتمبر إلى 16 أيلول، والثالثة: من 21 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28 تشرين الأول.

وعند الانتهاء، سيحصل المشاركون على شهادات. المشاركة في الأحداث مجانية. يمكن إرسال طلب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала