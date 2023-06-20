https://sputnikarabic.ae/20230620/إطلاق-فعاليات-لتدريس-منهجية-التعليم-لمعلمي-اللغة-الروسية-بالمجان-1078313033.html
إطلاق فعاليات لتدريس منهجية التعليم لمعلمي اللغة الروسية بالمجان
إطلاق فعاليات لتدريس منهجية التعليم لمعلمي اللغة الروسية بالمجان
افتتح موقع "روس أتروديتشستفو" سلسلة من المناسبات لتلقين منهجية التعليم لمدرسي اللغة الروسية في الخارج تحت عنوان "تنظيم الدورات الدراسية لتعليم اللغة الروسية... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T15:23+0000
2023-06-20T15:23+0000
2023-06-20T15:23+0000
روسيا
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وتسمح المشاركة في الأحداث المنهجية لمدرسي اللغة الروسية بالخارج بتحسين مهاراتهم المهنية في أي وقت يناسبهم، بعد أن يتقنوا جميع النماذج المتاحة. وستكون المواد التدريبية متاحة للمشاركين في الأحداث المنهجية دون اتصال بالإنترنت على صفحة المشروع، وسيتم عقد ندوات تمهيدية عبر الإنترنت باستخدام برنامج "زوم".وعند الانتهاء، سيحصل المشاركون على شهادات. المشاركة في الأحداث مجانية. يمكن إرسال طلب
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إطلاق فعاليات لتدريس منهجية التعليم لمعلمي اللغة الروسية بالمجان
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افتتح موقع "روس أتروديتشستفو" سلسلة من المناسبات لتلقين منهجية التعليم لمدرسي اللغة الروسية في الخارج تحت عنوان "تنظيم الدورات الدراسية لتعليم اللغة الروسية كلغة أجنبية في الخارج".
وتسمح المشاركة في الأحداث المنهجية لمدرسي اللغة الروسية بالخارج بتحسين مهاراتهم المهنية في أي وقت يناسبهم، بعد أن يتقنوا جميع النماذج المتاحة.
وتنقسم النماذج إلى: "خصوصيات تنظيم الدورات الدراسية: دورات قصيرة الأمد ومكثفة"؛ "الأساليب المكثفة لتعليم اللغة الروسية"؛ "الأدب التربوي والمنهجي للدورة والتدريب الفردي"؛ "استخدام المصادر التعليمية الإلكترونية في الدورات الدراسية".
وستكون المواد التدريبية متاحة للمشاركين في الأحداث المنهجية دون اتصال بالإنترنت على صفحة المشروع، وسيتم عقد ندوات تمهيدية عبر الإنترنت باستخدام برنامج "زوم".
وسيتم تدريس البرنامج على 3 دفعات، أولها من 24 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو؛ والثانية: من 9 أيلول/ سبتمبر إلى 16 أيلول، والثالثة: من 21 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28 تشرين الأول.
وعند الانتهاء، سيحصل المشاركون على شهادات. المشاركة في الأحداث مجانية. يمكن إرسال طلب