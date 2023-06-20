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https://sputnikarabic.ae/20230620/اختفاء-غواصة-على-متنها-سائحون-في-طريقهم-لزيارة-حطام-تيتانيك-1078287849.html
اختفاء غواصة على متنها سائحون في طريقهم لزيارة "حطام تيتانيك"
اختفاء غواصة على متنها سائحون في طريقهم لزيارة "حطام تيتانيك"
تواصل فرق خفر السواحل الأمريكية والكندية، البحث عن غواصة سياحية صغيرة مفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص، في رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك"، في منطقة بعيدة في... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T08:28+0000
2023-06-20T08:28+0000
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وأفاد الأميرال جون موغر، من خفر السواحل الأمريكي، بأن "الغواصة المفقودة هي "أوشنغيت اكسبديشنز"، واختفت في منطقة تبعد نحو 1450 كيلومترا شرق كايب كود، على عمق أربعة آلاف متر"، مؤكدا أن "عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على هذه المنطقة"، حسب وكالة "فرانس 24".وأشار موغر أن "إجراء عمليات البحث في هذه المنطقة المعقدة يحتاج إلى جهود كبيرة جدًا"، مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.ومن بين الركاب المفقودين رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن". ولم يقدم موغر أي تفاصيل حول الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الغواصة، احترامًا لعائلاتهم.وتشارك في عمليات البحث طائرة "سي-130" الأمريكية، وطائرة كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.تجدر الإشارة إلى أن سفينة "تيتانيك" غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.
https://sputnikarabic.ae/20230217/لقطات-تُعرض-لأول-مرة-على-الإطلاق-لـحطام-سفينة-تيتانيك-في-قاع-المحيط--1073672455.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, منوعات, الأخبار, بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, منوعات, الأخبار, بريطانيا

اختفاء غواصة على متنها سائحون في طريقهم لزيارة "حطام تيتانيك"

08:28 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"غواصة الديزل الروسية "المشروع 636"
غواصة الديزل الروسية المشروع 636 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"
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تواصل فرق خفر السواحل الأمريكية والكندية، البحث عن غواصة سياحية صغيرة مفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص، في رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك"، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية.
وأفاد الأميرال جون موغر، من خفر السواحل الأمريكي، بأن "الغواصة المفقودة هي "أوشنغيت اكسبديشنز"، واختفت في منطقة تبعد نحو 1450 كيلومترا شرق كايب كود، على عمق أربعة آلاف متر"، مؤكدا أن "عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على هذه المنطقة"، حسب وكالة "فرانس 24".
وأشار موغر أن "إجراء عمليات البحث في هذه المنطقة المعقدة يحتاج إلى جهود كبيرة جدًا"، مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.
In this rendering provided by Blue Star Line, the Titanic II is shown cruising at sea. The ship, which Australian billionaire Clive Palmer is planning to build in China, is scheduled to sail in 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
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ومن بين الركاب المفقودين رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن". ولم يقدم موغر أي تفاصيل حول الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الغواصة، احترامًا لعائلاتهم.
وتشارك في عمليات البحث طائرة "سي-130" الأمريكية، وطائرة كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن سفينة "تيتانيك" غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.
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