https://sputnikarabic.ae/20230620/الاتحاد-الأوروبي-نفتقر-للموارد-الكافية-لإنتاج-ذخيرة-لأوكرانيا-1078308181.html
الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا
صرح منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد الحيوية لإنتاج ذخيرة كافية لأوكرانيا. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T13:14+0000
2023-06-20T13:14+0000
2023-06-20T13:14+0000
العالم
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وقال في مؤتمر صحفي حيث تم عرض الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص أيضًا على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-لم-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077352945.html
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العالم
الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا
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صرح منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد الحيوية لإنتاج ذخيرة كافية لأوكرانيا.
وقال في مؤتمر صحفي حيث تم عرض الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".
قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص أيضًا على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية.