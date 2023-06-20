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الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا
صرح منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد الحيوية لإنتاج ذخيرة كافية لأوكرانيا. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T13:14+0000
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وقال في مؤتمر صحفي حيث تم عرض الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص أيضًا على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-لم-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077352945.html
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الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا

13:14 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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صرح منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد الحيوية لإنتاج ذخيرة كافية لأوكرانيا.
وقال في مؤتمر صحفي حيث تم عرض الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يوافق على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
23 مايو, 14:53 GMT
قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص أيضًا على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية.
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