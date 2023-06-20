https://sputnikarabic.ae/20230620/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-30-ألف-جندي-أوكراني-1078315932.html

الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألف جندي أوكراني

الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألف جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألف عسكري من قواتها خلال العام الحالي. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T16:50+0000

2023-06-20T16:50+0000

2023-06-20T16:50+0000

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وقالت الدفاع الأوكرانية في بيان إنه "من المقرر هذا العام تدريب 30 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، على أراضي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن إطار مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد صرح في وقت سابق، بأن دول الاتحاد دربت 24 ألف عسكري أوكراني، وأن هذا العدد سيزداد.وتتلقى أوكرانيا دعماً مالياً وعسكرياً، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقدر بعشرات مليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230620/الاتحاد-الأوروبي-نفتقر-للموارد-الكافية-لإنتاج-ذخيرة-لأوكرانيا-1078308181.html

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