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https://sputnikarabic.ae/20230620/الاستخبارات-الروسية-تدعو-موظفي-البعثات-الدبلوماسية-الأوكرانية-للحضور-إلى-موسكو-1078288255.html
الاستخبارات الروسية تدعو موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية للحضور إلى موسكو
الاستخبارات الروسية تدعو موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية للحضور إلى موسكو
دعت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية موظفي البعثات الأجنبية الأوكرانية للحضور إلى موسكو من أجل سلامتهم على خلفية عمليات التطهير ضد الموظفين غير الموالين... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T08:52+0000
2023-06-20T08:52+0000
روسيا
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ونقل المكتب عن مدير جهاز المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين: "نناشد موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة في الخارج. إذا شعرتم بالمسؤولية اتجاه وطنكم، وضمان السلام والاستقرار في أوروبا وتعرضتم لضغوط من نظام كييف الإجرامي الذي أدى بأوكرانيا إلى كارثة وطنية تعالوا إلى موسكو حيث ستضمن لكم ولعائلاتكم الأمان".وأضاف مدير جهاز المخابرات الخارجية أنه "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز المخابرات الخارجية، فإن عواقب التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المحلي في أوكرانيا، فضلًا عن الأساليب القمعية لإدارة جهاز الدولة الذي يطبقه نظام كييف يؤثر بشكل متزايد على أفراد البعثات الأوكرانية في الخارج".وأوضح: "تجري عمليات تطهير واسعة النطاق في المؤسسات الخارجية الأوكرانية، بهدف تحديد هوية الموظفين غير الموالين لكييف وضمان عودتهم المبكرة إلى وطنهم".
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الاستخبارات الروسية تدعو موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية للحضور إلى موسكو

08:52 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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دعت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية موظفي البعثات الأجنبية الأوكرانية للحضور إلى موسكو من أجل سلامتهم على خلفية عمليات التطهير ضد الموظفين غير الموالين لكييف، حسبما ذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية.
ونقل المكتب عن مدير جهاز المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين: "نناشد موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة في الخارج. إذا شعرتم بالمسؤولية اتجاه وطنكم، وضمان السلام والاستقرار في أوروبا وتعرضتم لضغوط من نظام كييف الإجرامي الذي أدى بأوكرانيا إلى كارثة وطنية تعالوا إلى موسكو حيث ستضمن لكم ولعائلاتكم الأمان".
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وأضاف مدير جهاز المخابرات الخارجية أنه "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز المخابرات الخارجية، فإن عواقب التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المحلي في أوكرانيا، فضلًا عن الأساليب القمعية لإدارة جهاز الدولة الذي يطبقه نظام كييف يؤثر بشكل متزايد على أفراد البعثات الأوكرانية في الخارج".
وأوضح: "تجري عمليات تطهير واسعة النطاق في المؤسسات الخارجية الأوكرانية، بهدف تحديد هوية الموظفين غير الموالين لكييف وضمان عودتهم المبكرة إلى وطنهم".
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