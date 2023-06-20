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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/التمساح-الروسية-تنقذ-طاقمها-وهي-بذيل-مقطوع-فيديو-1078306777.html
"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"... فيديو
"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"... فيديو
من المحتمل أن تكون المروحية الروسية كا-52 "أليغاتور" (التمساح) هي الوحيدة القادرة على إنقاذ طاقمها والعودة إلى المطار دون ذيل. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:36+0000
2023-06-20T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وصل إلى هذا الاستنتاج خبراء أمريكيون، بعد مشاهدة فيديو مذهل من منطقة العملية الخاصة وهي بذيل مقطوع .يعتقد الخبراء في موقع "درايف"، أن "التمساح" أصبح أحد "الأسلحة المميزة" للكرملين في أوكرانيا. دمرت كا-52 معظم المركبات المدرعة للعدو (بما في ذلك الآن، أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية)، وقامت بالعديد من المهام الخطيرة للغاية.ومع ذلك، يمكن فقط لـ "التمساح" التحليق دون ذيل. نظرًا لتصميم المراوح الرئيسية، فإن فقدان الذيل لا يمثل ضررًا بالغًا بالنسبة لها. أي مروحية أخرى ذات ذيل بمراوح، لن يكون من الممكن السيطرة عليها وستسقط بعد إصابة مماثلة. أما "التمساح" لم تعد إلى القاعدة فحسب، بل وأخذت معها ذيلها المقطوع إلى هناك.وتخصص مروحية "كا-52"(التمساح) المتعددة المهام، والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى. ولا توجد فيها مروحة خلفية.ويبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرض المروحة 14.5 متر. ويبلغ وزن الإقلاع لمروحية "كا-52" (التمساح) 10400 كيلوغرام . ويبلغ مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا. وتبلغ سرعة الطيران 300 كم/ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"... فيديو

12:36 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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من المحتمل أن تكون المروحية الروسية كا-52 "أليغاتور" (التمساح) هي الوحيدة القادرة على إنقاذ طاقمها والعودة إلى المطار دون ذيل.
وصل إلى هذا الاستنتاج خبراء أمريكيون، بعد مشاهدة فيديو مذهل من منطقة العملية الخاصة وهي بذيل مقطوع .
يعتقد الخبراء في موقع "درايف"، أن "التمساح" أصبح أحد "الأسلحة المميزة" للكرملين في أوكرانيا. دمرت كا-52 معظم المركبات المدرعة للعدو (بما في ذلك الآن، أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية)، وقامت بالعديد من المهام الخطيرة للغاية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو
06:43 GMT
ومع ذلك، يمكن فقط لـ "التمساح" التحليق دون ذيل. نظرًا لتصميم المراوح الرئيسية، فإن فقدان الذيل لا يمثل ضررًا بالغًا بالنسبة لها. أي مروحية أخرى ذات ذيل بمراوح، لن يكون من الممكن السيطرة عليها وستسقط بعد إصابة مماثلة. أما "التمساح" لم تعد إلى القاعدة فحسب، بل وأخذت معها ذيلها المقطوع إلى هناك.
وتخصص مروحية "كا-52"(التمساح) المتعددة المهام، والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى. ولا توجد فيها مروحة خلفية.
ويبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرض المروحة 14.5 متر. ويبلغ وزن الإقلاع لمروحية "كا-52" (التمساح) 10400 كيلوغرام . ويبلغ مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا. وتبلغ سرعة الطيران 300 كم/ساعة.
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