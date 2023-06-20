https://sputnikarabic.ae/20230620/التمساح-الروسية-تنقذ-طاقمها-وهي-بذيل-مقطوع-فيديو-1078306777.html
"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"... فيديو
"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"... فيديو
من المحتمل أن تكون المروحية الروسية كا-52 "أليغاتور" (التمساح) هي الوحيدة القادرة على إنقاذ طاقمها والعودة إلى المطار دون ذيل. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:36+0000
2023-06-20T12:36+0000
2023-06-20T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6dbbaec00fdcb67585822480128395b3.jpg
وصل إلى هذا الاستنتاج خبراء أمريكيون، بعد مشاهدة فيديو مذهل من منطقة العملية الخاصة وهي بذيل مقطوع .يعتقد الخبراء في موقع "درايف"، أن "التمساح" أصبح أحد "الأسلحة المميزة" للكرملين في أوكرانيا. دمرت كا-52 معظم المركبات المدرعة للعدو (بما في ذلك الآن، أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية)، وقامت بالعديد من المهام الخطيرة للغاية.ومع ذلك، يمكن فقط لـ "التمساح" التحليق دون ذيل. نظرًا لتصميم المراوح الرئيسية، فإن فقدان الذيل لا يمثل ضررًا بالغًا بالنسبة لها. أي مروحية أخرى ذات ذيل بمراوح، لن يكون من الممكن السيطرة عليها وستسقط بعد إصابة مماثلة. أما "التمساح" لم تعد إلى القاعدة فحسب، بل وأخذت معها ذيلها المقطوع إلى هناك.وتخصص مروحية "كا-52"(التمساح) المتعددة المهام، والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى. ولا توجد فيها مروحة خلفية.ويبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرض المروحة 14.5 متر. ويبلغ وزن الإقلاع لمروحية "كا-52" (التمساح) 10400 كيلوغرام . ويبلغ مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا. وتبلغ سرعة الطيران 300 كم/ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10dc5b90bc7b52599a19db2370890f21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" الروسية تنقذ طاقمها وهي "بذيل مقطوع"... فيديو
تابعنا عبر
من المحتمل أن تكون المروحية الروسية كا-52 "أليغاتور" (التمساح) هي الوحيدة القادرة على إنقاذ طاقمها والعودة إلى المطار دون ذيل.
وصل إلى هذا الاستنتاج خبراء أمريكيون، بعد مشاهدة فيديو مذهل من منطقة العملية الخاصة وهي بذيل مقطوع .
يعتقد الخبراء في موقع "درايف"، أن "التمساح" أصبح أحد "الأسلحة المميزة" للكرملين في أوكرانيا. دمرت كا-52 معظم المركبات المدرعة للعدو (بما في ذلك الآن، أثناء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية)، وقامت بالعديد من المهام الخطيرة للغاية.
ومع ذلك، يمكن فقط لـ "التمساح" التحليق دون ذيل. نظرًا لتصميم المراوح الرئيسية، فإن فقدان الذيل لا يمثل ضررًا بالغًا بالنسبة لها. أي مروحية أخرى ذات ذيل بمراوح، لن يكون من الممكن السيطرة عليها وستسقط بعد إصابة مماثلة. أما "التمساح" لم تعد إلى القاعدة فحسب، بل وأخذت معها ذيلها المقطوع إلى هناك.
وتخصص مروحية "كا-52"(التمساح)
المتعددة المهام، والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى. ولا توجد فيها مروحة خلفية.
ويبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرض المروحة 14.5 متر. ويبلغ وزن الإقلاع لمروحية "كا-52" (التمساح) 10400 كيلوغرام . ويبلغ مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا. وتبلغ سرعة الطيران 300 كم/ساعة.