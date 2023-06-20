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https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الأوكرانية-تقر-بصعوبة-تنفيذ-الهجوم-المضاد-1078317407.html
الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ "الهجوم المضاد"
الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ "الهجوم المضاد"
اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، آنا ماليار، بالصعوبات التي تواجه هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T18:25+0000
2023-06-20T18:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ووفقا لما كتبته عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
https://sputnikarabic.ae/20230619/أسرى-أوكرانيون-يروون-التخبط-العسكري-الأوكراني-مع-فشل-الهجوم-المضاد-1078271256.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ "الهجوم المضاد"

18:25 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 18:27 GMT 20.06.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في سيفيرودونيتسك
دبابة أوكرانية مدمرة في سيفيرودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، آنا ماليار، بالصعوبات التي تواجه هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لما كتبته عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.

وأضافت: "مواطنو أوكرانيا يرغبون في أن يكون الهجوم "مثل الفيلم" سريعًا وواضحًا، بالطبع، لن يحدث هذا في الحياة الواقعية، والحرب وضع مختلف تمامًا سوف نتقدم تدريجيا ونواجه الصعوبات في مواجهة مقاومة العدو".

دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
أسرى أوكرانيون يروون التخبط العسكري الأوكراني مع فشل الهجوم المضاد
أمس, 16:03 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.
وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
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