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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعات-الذخيرة-الأوكراني-الاستراتيجية-بالجملة--عاجل-1078301516.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية الاستراتيجية بالجملة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية الاستراتيجية بالجملة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 8 مستوعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T11:55+0000
2023-06-20T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "تم تدمير ثمانية مستودعات للذخيرة تابعة للواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة للاتحاد الروسي الدمار بـ98 مربض مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/شويغو-تم-صد-جميع-هجمات-القوات-الأوكرانية-منذ-4-يونيوعلى-عدة-محاور-عاجل-1078292641.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية الاستراتيجية بالجملة

11:55 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 20.06.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 8 مستوعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة.
وجاء في البيان: "تم تدمير ثمانية مستودعات للذخيرة تابعة للواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكذلك لتجمع زابوروجيه العسكري، ولواء الهجوم الجبلي رقم 128، والألوية الميكانيكية رقم 65 في مدينة زابوروجيه، وبلدات رازوموفكا وستيبوفوي ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك الألوية 106 و122 للدفاع الإقليمي في مناطق مدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.

وألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة للاتحاد الروسي الدمار بـ98 مربض مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف الحالة التي سيتم فيها ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية
09:48 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.
وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.
وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
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