https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعات-الذخيرة-الأوكراني-الاستراتيجية-بالجملة--عاجل-1078301516.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية الاستراتيجية بالجملة

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات الذخيرة الأوكرانية الاستراتيجية بالجملة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 8 مستوعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T11:55+0000

2023-06-20T11:55+0000

2023-06-20T12:04+0000

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وجاء في البيان: "تم تدمير ثمانية مستودعات للذخيرة تابعة للواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، ولواء المدفعية 45 قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة للاتحاد الروسي الدمار بـ98 مربض مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و112 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس"، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.

https://sputnikarabic.ae/20230620/شويغو-تم-صد-جميع-هجمات-القوات-الأوكرانية-منذ-4-يونيوعلى-عدة-محاور-عاجل-1078292641.html

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