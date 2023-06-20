https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الروسية-تكشف-إخفاق-أوكرانيا-مجددا-بالهجوم-المضاد-وتكبدها-خسائر-جسيمة--عاجل-1078294446.html
الدفاع الروسية تكشف إخفاق أوكرانيا مجددا بـ"الهجوم المضاد" وتكبدها خسائر جسيمة
الدفاع الروسية تكشف إخفاق أوكرانيا مجددا بـ"الهجوم المضاد" وتكبدها خسائر جسيمة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T11:35+0000
2023-06-20T11:35+0000
2023-06-20T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".تم تدمير ثلاث دبابات وخمس عربات قتال مصفحة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة تجمعات للقوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق نوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادين في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور دونيتسك، نجحت عمليات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية في صد عشر هجمات للعدو في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار.وعلى محور كوبياتسك، دمرت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والأعمال المنسقة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" وحدات العدو في مناطق ماسيوتوفكا وكيسلوفكا ونوفوملينسك وبريستوفوي في مقاطعة خاركوف نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات ومدفع إم 777 ومدفع هاوتزر "دي- 30".
https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعات-الذخيرة-الأوكراني-الاستراتيجية-بالجملة--عاجل-1078301516.html
https://sputnikarabic.ae/20230620/مقدم-أمريكي-يكشف-عن-مدن-جديدة-يسيطر-عليها-الجيش-الروسي-قريبا-1078287711.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف إخفاق أوكرانيا مجددا بـ"الهجوم المضاد" وتكبدها خسائر جسيمة
11:35 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".
وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
تم تدمير ثلاث دبابات وخمس عربات قتال مصفحة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة تجمعات للقوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق نوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادين في مقاطعة زابوروجيه.
بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، 260 جنديًا أوكرانيًا، وتسع دبابات، وعربة مشاة قتالية من طراز برادلي (أمريكية)، و12 مركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعان من طراز "دي- 20"، وآخران من طراز "مستا بي"، وكذلك مدفع "إم 777" الأمريكي الصنع.
وعلى محور دونيتسك، نجحت عمليات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية في صد عشر هجمات للعدو في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار.
خلال القتال، تم تحييد ما يصل إلى 220 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "مستا بي"، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع.
وعلى محور كوبياتسك، دمرت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والأعمال المنسقة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" وحدات العدو في مناطق ماسيوتوفكا وكيسلوفكا ونوفوملينسك وبريستوفوي في مقاطعة خاركوف نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وسيارتين عسكريتين ومدفع "إم 777" ورادار مضاد للبطارية "زوبارك".
وعلى محور خيرسون، تم تدمير
ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات ومدفع إم 777 ومدفع هاوتزر "دي- 30".