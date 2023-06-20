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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الروسية-طيران-القوات-الغربية-يشن-10-غارات-جوية-على-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-1078283545.html
الدفاع الروسية: طيران القوات الغربية يشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: طيران القوات الغربية يشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية
شنت مقاتلات ومروحيات تابعة لمجموعة القوات الغربية (زاباد)، التابعة للقوات المسلحة الروسية عشر ضربات على مواقع وقوى بشرية وتجمع عتاد للقوات المسلحة الأوكرانية... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T02:43+0000
2023-06-20T02:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
الطيران الروسي
القوات الأوكرانية
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، دمرت المدفعية أيضا فرقة تابعة للعدو وطواقم الهاون ومدافع الهاوتزر للقوات الأوكرانية.وقال المتحدث باسم قوات "زاباد"، سيرجي زيبنسكي، "في سياق الأعمال العدائية في اتجاه كوبيانسك، قامت طواقم مروحيات (كا 52) وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز (Mi-28) وطائرة هجومية من طراز (Su-25) تابعة لمجموعة قوات زاباد بعشر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوات والأسلحة، معدات عسكرية وخاصة من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل واللواء 103 للدفاع الاقليمي المنفصل".ووفقا له، في المنطقة الدفاعية للجيش السادس للأسلحة المشتركة بالقرب من قرية فيغوليفكا، تم تدمير أطقم من مدافع هاون تيولبان الثقيلة وقذائف هاون ساني 120 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230619/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا-1078282989.html
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وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا

الدفاع الروسية: طيران القوات الغربية يشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية

02:43 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Aleksei Danichevمقاتلات سوخوي روسية
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Aleksei Danichev
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شنت مقاتلات ومروحيات تابعة لمجموعة القوات الغربية (زاباد)، التابعة للقوات المسلحة الروسية عشر ضربات على مواقع وقوى بشرية وتجمع عتاد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، دمرت المدفعية أيضا فرقة تابعة للعدو وطواقم الهاون ومدافع الهاوتزر للقوات الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم قوات "زاباد"، سيرجي زيبنسكي، "في سياق الأعمال العدائية في اتجاه كوبيانسك، قامت طواقم مروحيات (كا 52) وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز (Mi-28) وطائرة هجومية من طراز (Su-25) تابعة لمجموعة قوات زاباد بعشر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوات والأسلحة، معدات عسكرية وخاصة من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل واللواء 103 للدفاع الاقليمي المنفصل".
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ووفقا له، في المنطقة الدفاعية للجيش السادس للأسلحة المشتركة بالقرب من قرية فيغوليفكا، تم تدمير أطقم من مدافع هاون تيولبان الثقيلة وقذائف هاون ساني 120 ملم.
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