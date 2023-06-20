https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الروسية-طيران-القوات-الغربية-يشن-10-غارات-جوية-على-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-1078283545.html

الدفاع الروسية: طيران القوات الغربية يشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: طيران القوات الغربية يشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية

شنت مقاتلات ومروحيات تابعة لمجموعة القوات الغربية (زاباد)، التابعة للقوات المسلحة الروسية عشر ضربات على مواقع وقوى بشرية وتجمع عتاد للقوات المسلحة الأوكرانية... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T02:43+0000

2023-06-20T02:43+0000

2023-06-20T02:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية

الطيران الروسي

القوات الأوكرانية

روسيا

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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، دمرت المدفعية أيضا فرقة تابعة للعدو وطواقم الهاون ومدافع الهاوتزر للقوات الأوكرانية.وقال المتحدث باسم قوات "زاباد"، سيرجي زيبنسكي، "في سياق الأعمال العدائية في اتجاه كوبيانسك، قامت طواقم مروحيات (كا 52) وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز (Mi-28) وطائرة هجومية من طراز (Su-25) تابعة لمجموعة قوات زاباد بعشر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوات والأسلحة، معدات عسكرية وخاصة من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل واللواء 103 للدفاع الاقليمي المنفصل".ووفقا له، في المنطقة الدفاعية للجيش السادس للأسلحة المشتركة بالقرب من قرية فيغوليفكا، تم تدمير أطقم من مدافع هاون تيولبان الثقيلة وقذائف هاون ساني 120 ملم.

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وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا