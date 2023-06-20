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https://sputnikarabic.ae/20230620/الرسم-على-الجلد-أحد-أقدم-الفنون-يتنفس-جمالا-في-شوارع-دمشق-صور-وفيديو-1078292361.html
الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق... صور وفيديو
الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق... صور وفيديو
مع شروق شمس الصباح، يُشرع "أحمد" في "كَي" صفحات الجلد الطبيعي، تخطُها أنامله بما يفيض داخله من هدوء، وما يرغب زبائنه من نسج صورٍ، تحكي قصصًا وقصص. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:47+0000
2023-06-20T09:47+0000
العالم العربي
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في أعرق مناطق دمشق القديمة، تتوسطُ ورشة "مزاج" الحرفية للرسم على الجلد بالحرق، الطريق الأثري الرابط بين سوق مدحت باشا وباب شرقي، مع عشرات الورش والمحال التي تأوي المهن والحرف الدمشقية العتيقة.من تقنيات الرسم وأدواته البسيطة، إلى سلاسل اللوحات المعلقّة على الجدران بدرجات ألوانها الرمادية، ومعها تلك تتكئ إلى الأرضية المبلّطة بحجارة ناتئة... هذه المشهدية الجمالية التي تحاكي لوحة رسمها فنان ما في يوم ما على جدران أحد المعابد الأثرية، تدفع المشاهد عنوة إلى ماضٍ سحيق ما تزال روح الجغرافيا تتنفسه جمالا وفنا.رحلة عمرثلاثون عاما ولا يزال الفنان أحمد بغدادي، يمتهنُ حرفة الرسم على الجلد، بدأها من صغر سنه كمحاولاتٍ للتجريب، حتى امتلك المهنة، وحافظ عليها حتى يومنا هذا.يقول بغدادي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فن الرسم على الجلد (بالنار أو الحرق) كما يُعرف، قديم جدًا، بدأ في العصر الحجري، واشتهر في التاريخ السوري القديم، كما عند الفراعنة والإغريق، وما زالت بعض رسوماتهم موجودة إلى يومنا هذا".يضيف بغدادي إن أدوات عمله لا تتعدى آلة صغيرة تسمى "الكاوي"، وبعض الريش والأقلام الخاصة.يستدرك الحرفي بغدادي: "بساطة الأدوات لا تعني سهولة العمل، كون إعادة تصحيح الخطأ معادلة مستحيلة لأنك تتعامل مع النار والجلد، ما يجعل العمل في غاية الدقة والحذر الشديدين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعطي للفن نكهة ونشوة فرح خاصة، بعد إنجاز كل لوحة.وأردف أيضًا أنه يرسم مضمون اللوحات حسب طلب الزبون، وهذه الأعمال تتميز بمقاومتها للزمن فهي تعمر سنين طويلة.من جانبه، بيّن الحرفي رياض الست، لـ "سبوتنيك"، أن شراكته مع الفنان أحمد بغدادي، منذ افتتاح ورشتهم، شكّلت عاملًا مهمًا في تميزهم ونجاحهم في تقديم فن يليق بالحرف والمهن الدمشقية التراثية.الزبائن الروسأشار الست إلى أن زبائن ورشته من السياح والعاملين الروس في سوريا، مشيدًا بطيب العلاقة وحسن التعامل معهم.يضيف الست: "بداية الحرب على سوريا، كنا نعمل بالحد الأدنى، إلى أن جاء الجيش الروسي إلى سوريا وقدم أكبر مساعدة لنا في الحرب على الإرهاب".قدم الحضور الروسي في سوريا خدمة جليلة للحرفي الست وورشته، على المستوى الشخصي، بعد ذلك أصبحوا أبرز زبائنه من الأجانب.ولفت إلى أن المواطنيين الروس يقتنون لوحات فنية تحمل خرائط سوريا الجغرافية مشفوعة بأبرز المناطق الأثرية والسياحية، أو صور تجمع الرئيسين الصديقين الروسي والسوري، فلاديمير بوتين وبشار الأسد.مضيفًا أن اللوحات تشمل أيضًا معالم أثرية سورية من محافظات ومناطق مختلفة، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.رسالة سوريّة إلى العالموختم الحرفي رياض الست حديثه، أن ورشته تواصل عملها وستبقى، في مسار إيصال حضارة وجمال سورية إلى العالم كما يراها جميلة في عينيه.
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العالم العربي
العالم العربي

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق... صور وفيديو

09:47 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Hani Almahasnehالرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Hani Almahasneh
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مع شروق شمس الصباح، يُشرع "أحمد" في "كَي" صفحات الجلد الطبيعي، تخطُها أنامله بما يفيض داخله من هدوء، وما يرغب زبائنه من نسج صورٍ، تحكي قصصًا وقصص.
في أعرق مناطق دمشق القديمة، تتوسطُ ورشة "مزاج" الحرفية للرسم على الجلد بالحرق، الطريق الأثري الرابط بين سوق مدحت باشا وباب شرقي، مع عشرات الورش والمحال التي تأوي المهن والحرف الدمشقية العتيقة.
من تقنيات الرسم وأدواته البسيطة، إلى سلاسل اللوحات المعلقّة على الجدران بدرجات ألوانها الرمادية، ومعها تلك تتكئ إلى الأرضية المبلّطة بحجارة ناتئة... هذه المشهدية الجمالية التي تحاكي لوحة رسمها فنان ما في يوم ما على جدران أحد المعابد الأثرية، تدفع المشاهد عنوة إلى ماضٍ سحيق ما تزال روح الجغرافيا تتنفسه جمالا وفنا.

رحلة عمر

ثلاثون عاما ولا يزال الفنان أحمد بغدادي، يمتهنُ حرفة الرسم على الجلد، بدأها من صغر سنه كمحاولاتٍ للتجريب، حتى امتلك المهنة، وحافظ عليها حتى يومنا هذا.
يقول بغدادي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فن الرسم على الجلد (بالنار أو الحرق) كما يُعرف، قديم جدًا، بدأ في العصر الحجري، واشتهر في التاريخ السوري القديم، كما عند الفراعنة والإغريق، وما زالت بعض رسوماتهم موجودة إلى يومنا هذا".
© Sputnik . Hani Almahasnehالرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
© Sputnik . Hani Almahasneh
يضيف بغدادي إن أدوات عمله لا تتعدى آلة صغيرة تسمى "الكاوي"، وبعض الريش والأقلام الخاصة.
يستدرك الحرفي بغدادي: "بساطة الأدوات لا تعني سهولة العمل، كون إعادة تصحيح الخطأ معادلة مستحيلة لأنك تتعامل مع النار والجلد، ما يجعل العمل في غاية الدقة والحذر الشديدين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعطي للفن نكهة ونشوة فرح خاصة، بعد إنجاز كل لوحة.
وأردف أيضًا أنه يرسم مضمون اللوحات حسب طلب الزبون، وهذه الأعمال تتميز بمقاومتها للزمن فهي تعمر سنين طويلة.
من جانبه، بيّن الحرفي رياض الست، لـ "سبوتنيك"، أن شراكته مع الفنان أحمد بغدادي، منذ افتتاح ورشتهم، شكّلت عاملًا مهمًا في تميزهم ونجاحهم في تقديم فن يليق بالحرف والمهن الدمشقية التراثية.
© Sputnik . Hani Almahasnehالرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
© Sputnik . Hani Almahasneh

الزبائن الروس

أشار الست إلى أن زبائن ورشته من السياح والعاملين الروس في سوريا، مشيدًا بطيب العلاقة وحسن التعامل معهم.
يضيف الست: "بداية الحرب على سوريا، كنا نعمل بالحد الأدنى، إلى أن جاء الجيش الروسي إلى سوريا وقدم أكبر مساعدة لنا في الحرب على الإرهاب".
© Sputnik . Hani Almahasnehالرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
© Sputnik . Hani Almahasneh
قدم الحضور الروسي في سوريا خدمة جليلة للحرفي الست وورشته، على المستوى الشخصي، بعد ذلك أصبحوا أبرز زبائنه من الأجانب.
ولفت إلى أن المواطنيين الروس يقتنون لوحات فنية تحمل خرائط سوريا الجغرافية مشفوعة بأبرز المناطق الأثرية والسياحية، أو صور تجمع الرئيسين الصديقين الروسي والسوري، فلاديمير بوتين وبشار الأسد.
مضيفًا أن اللوحات تشمل أيضًا معالم أثرية سورية من محافظات ومناطق مختلفة، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.
© Sputnik . Hani Almahasnehالرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الرسم على الجلد.. أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق
© Sputnik . Hani Almahasneh

رسالة سوريّة إلى العالم

وختم الحرفي رياض الست حديثه، أن ورشته تواصل عملها وستبقى، في مسار إيصال حضارة وجمال سورية إلى العالم كما يراها جميلة في عينيه.
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

1/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

2/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

3/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

4/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

5/5
© Sputnik . Hani Almahasneh

الرسم على الجلد... أحد أقدم الفنون يتنفس جمالا في شوارع دمشق

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