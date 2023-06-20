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https://sputnikarabic.ae/20230620/الصين-تعلق-على-طلب-بنغلاديش-الانضمام-إلى-بريكس--1078289480.html
الصين تعلق على طلب بنغلاديش الانضمام إلى "بريكس"
الصين تعلق على طلب بنغلاديش الانضمام إلى "بريكس"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليقها على طلب بنغلاديش الانضمام إلى "بريكس"، أن الصين ترحب بإضافة... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:26+0000
2023-06-20T09:26+0000
العالم
مجموعة بريكس
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وقالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بدفع عملية التوسع قدما. نرحب بأكبر عدد ممكن من الشركاء المتشابهين في التفكير للانضمام إلى عائلة بريكس في أقرب وقت ممكن".وفقا للمتحدثة، فإن توسيع التكتل هي سياسة تحظى بإجماع سياسي من أعضاء "بركس" الخمس.وأعلن مكتب رئيس وزراء بنغلاديش، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن بنغلاديش تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ، في آب/أغسطس المقبل.وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/بنغلاديش-تتقدم-رسميا-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1078264882.html
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العالم, مجموعة بريكس
العالم, مجموعة بريكس

الصين تعلق على طلب بنغلاديش الانضمام إلى "بريكس"

09:26 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليقها على طلب بنغلاديش الانضمام إلى "بريكس"، أن الصين ترحب بإضافة أعضاء جدد إلى التكتل.
وقالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بدفع عملية التوسع قدما. نرحب بأكبر عدد ممكن من الشركاء المتشابهين في التفكير للانضمام إلى عائلة بريكس في أقرب وقت ممكن".
وفقا للمتحدثة، فإن توسيع التكتل هي سياسة تحظى بإجماع سياسي من أعضاء "بركس" الخمس.

وقالت المتحدثة: "تعد دول بريكس منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية. لقد التزمت دائمًا بالدفاع عن التعددية القطبية، وتعزيز إصلاح الحوكمة العالمية بنشاط، وتعزيز تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية وصوتها".

وأعلن مكتب رئيس وزراء بنغلاديش، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن بنغلاديش تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال المكتب: "تقدمت بنغلاديش رسميا الأسبوع الماضي بطلب للانضمام إلى "بريكس"، والمفاوضات جارية حاليا، ونأمل في الحصول عليه في المستقبل القريب".

اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
بنغلاديش تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أمس, 13:14 GMT
ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ، في آب/أغسطس المقبل.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة الماضية، إن الخبراء سيطلعون الزعماء الخمسة على الأعضاء الجدد المحتملين في المجموعة.

هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع

وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.

وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
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