https://sputnikarabic.ae/20230620/المشاهد-الأولى-من-قلب-المدرعات-الغربية-المدمرة-على-محور-أفدييفكا-فيديو--1078288358.html

المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو

المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو

عرضت القوات الروسية مشاهد جديدة هي الأولى من نوعها من داخل المدرعات الغربية، التي تم تدميرها على محور أفدييفكا. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T08:45+0000

2023-06-20T08:45+0000

2023-06-20T08:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وتظهر المشاهد الحالة الفنية للمدرعات وأماكن جلوس القوات بداخلها وأجهزتها التي بقيت بحالة فنية جيدة، كما يبدو في اللقطات.خلال القتال في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين، وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنتي بيك آب، بالإضافة إلى راجمة غراد.اقرأ أيضا: "غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكااقرأ أيضا: "غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230620/سو-34-تحصل-على-حماية-من-الحرب-الإلكترونية-للاستخدام-في-منطقة-العملية-العسكرية-1078284045.html

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رصد عسكري, روسيا