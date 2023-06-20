https://sputnikarabic.ae/20230620/المشاهد-الأولى-من-قلب-المدرعات-الغربية-المدمرة-على-محور-أفدييفكا-فيديو--1078288358.html
المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو
المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو
عرضت القوات الروسية مشاهد جديدة هي الأولى من نوعها من داخل المدرعات الغربية، التي تم تدميرها على محور أفدييفكا. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T08:45+0000
2023-06-20T08:45+0000
2023-06-20T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد الحالة الفنية للمدرعات وأماكن جلوس القوات بداخلها وأجهزتها التي بقيت بحالة فنية جيدة، كما يبدو في اللقطات.خلال القتال في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين، وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنتي بيك آب، بالإضافة إلى راجمة غراد.اقرأ أيضا: "غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكااقرأ أيضا: "غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230620/سو-34-تحصل-على-حماية-من-الحرب-الإلكترونية-للاستخدام-في-منطقة-العملية-العسكرية-1078284045.html
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رصد عسكري, روسيا
المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو
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عرضت القوات الروسية مشاهد جديدة هي الأولى من نوعها من داخل المدرعات الغربية، التي تم تدميرها على محور أفدييفكا.
وتظهر المشاهد الحالة الفنية للمدرعات وأماكن جلوس القوات بداخلها وأجهزتها التي بقيت بحالة فنية جيدة، كما يبدو في اللقطات.
ويلاحظ وجود أنواع مختلفة من المدرعات والدبابات الغربية، بالإضافة إلى وجود معدات إلكترونية مختلفة في بعضها.
وأعلنت الدفاع الروسية، أمس الاثنين، قيام الجيش الروسي بتوجيه ضربات جوية تسببت في إلحاق الخسائر بوحدات اللواء الهجومي 79 المحمول جوا، واللواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 129، في مناطق نوفغورودسكوي وأفدييفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خلال القتال في اتجاه دونيتسك
، تم القضاء على ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين، وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنتي بيك آب، بالإضافة إلى راجمة غراد.