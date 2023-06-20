عربي
https://sputnikarabic.ae/20230620/المغرب-يكشف-عن-أول-طائرة-مسيرة-محلية-الصنع-1078317909.html
المغرب يكشف عن أول طائرة مسيرة محلية الصنع
المغرب يكشف عن أول طائرة مسيرة محلية الصنع
تمكنت شركة مغربية من تطوير أول طائرة مسيرة "درون" محلية الصنع، حيث يتم عرضها في معرض الطيران في باريس. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T19:14+0000
2023-06-20T19:14+0000
رصد عسكري
أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/29/1042002924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_764d8c6324c48074a740debaadbbc4ca.jpg
وتمثل قدرة الشركة المغربية "إيه إي إس" على تصنيع الطائرة المسيّرة محليا خطوة كبيرة في مجال الصناعات الجوية والفضائية في المغرب، حسبما ذكر موقع "مونتي كارلو الدولي" اليوم الثلاثاء.ولفت الموقع إلى أن الطائرة المسيرة المغربية يمكنها الإقلاع عموديا وهو ما يمنحها ميزة كبيرة في تنفيذ مهام البحث والاستطلاع ضمن مهام عسكرية أو أمنية.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش المغربي يصنف في المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة الـ 36 عالميا.وتضم القوات الجوية المغربية 250 طائرة حربية بينها 33 مقاتلة و67 طائرة تدريب و30 طائرة نقل عسكري إضافة إلى 64 مروحية و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود.ويمثل الجيش المغربي أحد الجيوش التي تتوسع في استخدام الطائرات المسيرة لمواكبة تكتيكات القتال المستقبلية، لكن المغرب يسعى إلى إنتاجها محليا لتلبية احتياجات قواته العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الذكرى-الـ-67-لتأسيسه-معلومات-عن-الجيش-المغربي-في-2023-1077075188.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/29/1042002924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ad3419cc1c29127beb22cdfaa36a29a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار

المغرب يكشف عن أول طائرة مسيرة محلية الصنع

19:14 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov /  / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2019" - درون مروحية من طراز "بي في إي في تي 500"
منتدى آرميا 2019 - درون مروحية من طراز بي في إي في تي 500 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تمكنت شركة مغربية من تطوير أول طائرة مسيرة "درون" محلية الصنع، حيث يتم عرضها في معرض الطيران في باريس.
وتمثل قدرة الشركة المغربية "إيه إي إس" على تصنيع الطائرة المسيّرة محليا خطوة كبيرة في مجال الصناعات الجوية والفضائية في المغرب، حسبما ذكر موقع "مونتي كارلو الدولي" اليوم الثلاثاء.
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
وسائط متعددة
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
15 مايو, 17:39 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطائرة المسيرة المغربية يمكنها الإقلاع عموديا وهو ما يمنحها ميزة كبيرة في تنفيذ مهام البحث والاستطلاع ضمن مهام عسكرية أو أمنية.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش المغربي يصنف في المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة الـ 36 عالميا.
وتضم القوات الجوية المغربية 250 طائرة حربية بينها 33 مقاتلة و67 طائرة تدريب و30 طائرة نقل عسكري إضافة إلى 64 مروحية و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود.
ويمثل الجيش المغربي أحد الجيوش التي تتوسع في استخدام الطائرات المسيرة لمواكبة تكتيكات القتال المستقبلية، لكن المغرب يسعى إلى إنتاجها محليا لتلبية احتياجات قواته العسكرية.
© Sputnikالذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала