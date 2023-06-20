المغرب يكشف عن أول طائرة مسيرة محلية الصنع
© Sputnik . Vitaliy Belousov / / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2019" - درون مروحية من طراز "بي في إي في تي 500"
© Sputnik . Vitaliy Belousov //
تمكنت شركة مغربية من تطوير أول طائرة مسيرة "درون" محلية الصنع، حيث يتم عرضها في معرض الطيران في باريس.
وتمثل قدرة الشركة المغربية "إيه إي إس" على تصنيع الطائرة المسيّرة محليا خطوة كبيرة في مجال الصناعات الجوية والفضائية في المغرب، حسبما ذكر موقع "مونتي كارلو الدولي" اليوم الثلاثاء.
15 مايو, 17:39 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطائرة المسيرة المغربية يمكنها الإقلاع عموديا وهو ما يمنحها ميزة كبيرة في تنفيذ مهام البحث والاستطلاع ضمن مهام عسكرية أو أمنية.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش المغربي يصنف في المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة الـ 36 عالميا.
#FARMAROC #UAV #MadeInMorocco— Far-Maroc (@FAR_MAROC) June 18, 2023
تنطلق غذا فعاليات معرض لوبورجي الفرنسي للصناعات الجوية و الفضائية و سيعرف مشاركة شركة Aerodrive Engineering Services التي ستعرض أول درون من صناعة مغربية لمهام الاستطلاع و الاستعلام ISR ذو اقلاع عمودي.
من بنگرير الى باريس ... كل الدعم ! pic.twitter.com/41mu9e2XzG
وتضم القوات الجوية المغربية 250 طائرة حربية بينها 33 مقاتلة و67 طائرة تدريب و30 طائرة نقل عسكري إضافة إلى 64 مروحية و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود.
ويمثل الجيش المغربي أحد الجيوش التي تتوسع في استخدام الطائرات المسيرة لمواكبة تكتيكات القتال المستقبلية، لكن المغرب يسعى إلى إنتاجها محليا لتلبية احتياجات قواته العسكرية.
© Sputnikالذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
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