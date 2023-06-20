https://sputnikarabic.ae/20230620/بن-غفير-يدعو-لشن-عملية-عسكرية-واسعة-في-الضفة-الغربية-1078314691.html
بن غفير يدعو لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
بن غفير يدعو لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة في الضفة... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T16:16+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال بن غفير عقب وصوله إلى موقع عملية إطلاق النار: "أدعو نتنياهو وغالانت لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية". وتابع: "المستوطنون باتوا صيدا للمسلحين الفلسطينيين وهذا يجب أن ينتهي".يأتي ذلك بعد مقتل 4 إسرائيليين من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية.وتم نقل أربعة جرحى آخرين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وواحد في حالة خفيفة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار بالقرب من محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين".وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني عقب العملية.
https://sputnikarabic.ae/20230620/مقتل-4-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-النار-في-مستوطنة-بالضفة-الغربية---عاجل-1078309584.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
بن غفير يدعو لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، عقب مقتل 4 إسرائيليين إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي".
القدس - سبوتنيك. وقال بن غفير
عقب وصوله إلى موقع عملية إطلاق النار: "أدعو نتنياهو وغالانت لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية".
وتابع: "المستوطنون باتوا صيدا للمسلحين الفلسطينيين وهذا يجب أن ينتهي".
وأضاف بن غفير: "يجب استخدام القصف الجوي وهدم المنازل وفرض الحواجز على المدن الفلسطينية ومنع حرية حركة الفلسطينيين وإقرار قانون الإعدام بحق منفذي العمليات".
يأتي ذلك بعد مقتل 4 إسرائيليين من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية
.
وتم نقل أربعة جرحى آخرين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وواحد في حالة خفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار بالقرب من محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين".
وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.
وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني عقب العملية.