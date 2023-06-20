تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:20 GMT 20.06.2023
05:20 GMT 20.06.2023
05:20 GMT 20.06.2023
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة المدى، من طراز "سامب - تي" الفرنسي-الإيطالي، لافتا إلى أن كييف باتت تستعمله.
05:19 GMT 20.06.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 93 مقذوفا من عيارات مختلفة.