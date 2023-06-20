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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078284211.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T05:20+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:20 GMT 20.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:20 GMT 20.06.2023
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
05:08 GMT
05:20 GMT 20.06.2023
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: طيران قوات الغرب يشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية
02:43 GMT
05:20 GMT 20.06.2023
ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى، من طراز "سامب - تي" الفرنسي-الإيطالي، لافتا إلى أن كييف باتت تستعمله.
05:19 GMT 20.06.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 93 مقذوفا من عيارات مختلفة.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:09 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT
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