https://sputnikarabic.ae/20230620/حكومة-دبي-تعلن-عن-إطلاق-قمر-صناعي-من-مركبة-فضاء-روسية-1078321472.html
حكومة دبي تعلن عن إطلاق قمر صناعي من مركبة الفضاء الروسية "سويوز"
حكومة دبي تعلن عن إطلاق قمر صناعي من مركبة الفضاء الروسية "سويوز"
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، أنه سيطلق قمرًا اصطناعيًا من مطار إطلاق الفضاء الروسي "فوستوتشني" باستخدام مركبة... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T22:39+0000
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ووفقًا لبيان صادر عن حكومة دبي عبر موقع "تويتر"، من المقرر أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي يوم 27 يونيو/حزيران الحالي في تمام الساعة 3:34 مساءً بتوقيت الإمارات.وجاء في البيان: "مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن موعد إطلاق القمر الاصطناعي (فاي – التجريبي) يوم 27 يونيو الجاري في تمام الساعة 3:34 مساء بتوقيت الإمارات ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي"، على أن تتم عملية الإطلاق من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز".وتهدف مبادرة "فاي" إلى دعم البحوث والتطوير في مجال الفضاء، وتوفير فرص للاختبار والتجارب التقنية المتقدمة، ومن المتوقع أن يسهم القمر الاصطناعي "فاي - التجريبي" في تطوير التقنيات الفضائية واستكشاف الفضاء.وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الإمارات في تعزيز قدراتها في مجال الفضاء وتطوير صناعة الفضاء المحلية، ويعكس إطلاق القمر الاصطناعي "فاي - التجريبي" التزام الإمارات بالابتكار والتقدم العلمي في قطاع الفضاء.ومنذ عام 2006، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة أقمار اصطناعية في الفضاء، وفي عام 2020، أطلقت مسبار "الأمل" الفضائي إلى المريخ لدراسة الظروف المناخية على الكوكب.
https://sputnikarabic.ae/20220428/مسبار-الأمل-الإماراتي-يرصد-ظاهرة-جديدة-على-المريخ-1061698188.html
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دبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
دبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
حكومة دبي تعلن عن إطلاق قمر صناعي من مركبة الفضاء الروسية "سويوز"
22:39 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، أنه سيطلق قمرًا اصطناعيًا من مطار إطلاق الفضاء الروسي "فوستوتشني" باستخدام مركبة الفضاء "سويوز".
ووفقًا لبيان صادر عن حكومة دبي عبر موقع "تويتر"، من المقرر أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي يوم 27 يونيو/حزيران الحالي في تمام الساعة 3:34 مساءً بتوقيت الإمارات.
وجاء في البيان: "مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن موعد إطلاق القمر الاصطناعي (فاي – التجريبي) يوم 27 يونيو الجاري في تمام الساعة 3:34 مساء بتوقيت الإمارات ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي"، على أن تتم عملية الإطلاق من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز".
وتهدف مبادرة "فاي" إلى دعم البحوث والتطوير في مجال الفضاء، وتوفير فرص للاختبار والتجارب التقنية المتقدمة، ومن المتوقع أن يسهم القمر الاصطناعي "فاي - التجريبي" في تطوير التقنيات الفضائية واستكشاف الفضاء.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الإمارات في تعزيز قدراتها في مجال الفضاء وتطوير صناعة الفضاء المحلية، ويعكس إطلاق القمر الاصطناعي "فاي - التجريبي" التزام الإمارات بالابتكار والتقدم العلمي في قطاع الفضاء.
ومنذ عام 2006، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة أقمار اصطناعية في الفضاء، وفي عام 2020، أطلقت مسبار "الأمل" الفضائي إلى المريخ
لدراسة الظروف المناخية على الكوكب.