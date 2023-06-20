https://sputnikarabic.ae/20230620/خبير-يتوقع-أن-تشن-إسرائيل-حربا-واسعة-على-جنين-1078308948.html

خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين

خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T13:52+0000

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2023-06-20T13:52+0000

راديو

بلا قيود

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خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم جنين. وقال عن هذا الموضوع الخبير بالشأن الفلسطيني أحمد الحاج: اعتراف من الناتو بنفاذ الأسلحة بسبب الإمدادات لكييف. وحول هذا الموضوع، قال نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية صهيب خزار:جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا. وعن ذلك، قالت عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والباحثة السياسية، ميس الكريدي:مخابرات الحرس الثوري الإيرانية تتهم نحو 20 دولة بتنظيم الاحتجاجات في البلاد. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الإيراني لـ"بلا قيود":منح 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان. بهذا الصدد، قال الخبير السياسي ومدير مركز وكالة "وان بريس" الإخبارية السودانية، الأستاذ عوض الله نواي لبرنامجنا:توسيع العلاقات الاستراتيجية الجزائرية-الروسية وقلق غربي من هذا التعاون. حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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