https://sputnikarabic.ae/20230620/خبير-يتوقع-أن-تشن-إسرائيل-حربا-واسعة-على-جنين-1078308948.html
خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين
خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T13:52+0000
2023-06-20T13:52+0000
2023-06-20T13:52+0000
راديو
بلا قيود
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خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين
خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم جنين. وقال عن هذا الموضوع الخبير بالشأن الفلسطيني أحمد الحاج: اعتراف من الناتو بنفاذ الأسلحة بسبب الإمدادات لكييف. وحول هذا الموضوع، قال نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية صهيب خزار:جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا. وعن ذلك، قالت عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والباحثة السياسية، ميس الكريدي:مخابرات الحرس الثوري الإيرانية تتهم نحو 20 دولة بتنظيم الاحتجاجات في البلاد. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الإيراني لـ"بلا قيود":منح 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان. بهذا الصدد، قال الخبير السياسي ومدير مركز وكالة "وان بريس" الإخبارية السودانية، الأستاذ عوض الله نواي لبرنامجنا:توسيع العلاقات الاستراتيجية الجزائرية-الروسية وقلق غربي من هذا التعاون. حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير يتوقع أن تشن إسرائيل حربا واسعة على جنين
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم جنين. وقال عن هذا الموضوع الخبير بالشأن الفلسطيني أحمد الحاج:
"لا يمكن كسر شوكة المقاومة في جنين، وإسرائيل ستشن حربا واسعة على المخيم ما سيزيد من المقاومة التي ستتطور إلى انتفاضة مسلحة".
اعتراف من الناتو بنفاذ الأسلحة بسبب الإمدادات لكييف. وحول هذا الموضوع، قال نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية صهيب خزار:
"استمرار الإمدادات يعرض الصناعات العسكرية للضغط، فنحن أمام فارقة تاريخية وهي أن حلف الناتو بأكمله استنفذ قوته العسكرية بدعمه لدولة واحدة فقط".
جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا. وعن ذلك، قالت عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والباحثة السياسية، ميس الكريدي:
"لا يمكن إنهاء كل الخلافات بهذه السرعة وربما نحتاج لوقت أكثر لكن بنفس الوقت لا يمكن تجاهل المجهود الكبير المبذول لإنجاحها خاصة من قبل روسيا".
مخابرات الحرس الثوري الإيرانية تتهم نحو 20 دولة بتنظيم الاحتجاجات في البلاد. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الإيراني لـ"بلا قيود":
"إن قضية مشاركة أجهزة مخابرات بعض الدول ودورها في إثارة والتحريض على الاحتجاجات في إيران كان واضحا وملموسا للغاية، فلولا الدعم الخارجي المباشر وغير المباشر وأيضا الدعم الإعلامي لما تأججت الأوضاع، وربما تحاول إيران توجيه رسالة لهذه الدول بأنها ستكشف الوثائق التي تثبت مشاركتهم".
منح 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان. بهذا الصدد، قال الخبير السياسي ومدير مركز وكالة "وان بريس" الإخبارية السودانية، الأستاذ عوض الله نواي لبرنامجنا:
"إن السودان يمر بمرحلة ضيقة وكل العالم يشهد أن هناك حرب شرسة وليست داخلية، دول كثيرة تحاصر السودان، وتريد أن تنقض على موارد بلادنا، وحتى المبادرات التي طرحت لم تجد نفعا، ونتوقع أن يكون هناك مزيدا من التشرد والجوع خاصة في دارفور".
توسيع العلاقات الاستراتيجية الجزائرية-الروسية وقلق غربي من هذا التعاون. حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لـ "بلا قيود":
"إن العلاقات الروسية- الجزائرية لها روابط متينة، ومتميزة بالثبات والاستقرار على مدى عقود، وهناك تفاهم في العديد من التوجهات على مستوى السياسة الدولية، وبالنسبة للأطراف الذين يعتبرون أن هذا التقارب "خندقة" أعتقد أنها غير صائب ويحاولون تشويه النشاط الدبلوماسي الجزائري".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...