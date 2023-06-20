دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
نجحت دبابات روسية بالتسلسل عبر غابات كراسني ليمان والوصول إلى أحد المقرات الأوكرانية وتدميرها.
واستطاعت الدبابات الروسية العبور من خلال الأتربة المنتشرة في الغابة، وتخطت بعض الألغام التي ظهرت في المشاهد بنجاح، حتى وصلت إلى نقاط تمركزها.
وقامت الدبابات بعد ذلك بالالتفاف حول الهدف ومفاجئته، وتوجيه عدة رميات متتالية على نقاط التمركز الأوكرانية، لتقوم بعد ذلك بالالتفاف والمغادرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".