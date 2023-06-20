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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/دبابات-روسية-تتسلل-عبر-غابات-كراسني-ليمان-وتدمر-مقرا-أوكرانيا-فيديو-1078307034.html
دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
نجحت دبابات روسية بالتسلسل عبر غابات كراسني ليمان والوصول إلى أحد المقرات الأوكرانية وتدميرها. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:38+0000
2023-06-20T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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واستطاعت الدبابات الروسية العبور من خلال الأتربة المنتشرة في الغابة، وتخطت بعض الألغام التي ظهرت في المشاهد بنجاح، حتى وصلت إلى نقاط تمركزها.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".اقرأ أيضا: الدفاع الروسية تكشف إخفاق أوكرانيا مجددا بـ"الهجوم المضاد" وتكبدها خسائر جسيمةاقرأ أيضا: "غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكااقرأ أيضا: "غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو

12:38 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
دبابة تي-90 بروريف، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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نجحت دبابات روسية بالتسلسل عبر غابات كراسني ليمان والوصول إلى أحد المقرات الأوكرانية وتدميرها.
واستطاعت الدبابات الروسية العبور من خلال الأتربة المنتشرة في الغابة، وتخطت بعض الألغام التي ظهرت في المشاهد بنجاح، حتى وصلت إلى نقاط تمركزها.

وقامت الدبابات بعد ذلك بالالتفاف حول الهدف ومفاجئته، وتوجيه عدة رميات متتالية على نقاط التمركز الأوكرانية، لتقوم بعد ذلك بالالتفاف والمغادرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".
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