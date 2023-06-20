https://sputnikarabic.ae/20230620/رسائل-سياسية-وملفات-اقتصادية-على-طاولة-لقاءات-وزير-الخارجية-الإيراني-في-عمان-وقطر-1078307894.html

رسائل سياسية وملفات اقتصادية على طاولة لقاءات وزير الخارجية الإيراني في عمان وقطر

رسائل سياسية وملفات اقتصادية على طاولة لقاءات وزير الخارجية الإيراني في عمان وقطر

في زيارة تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع،... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T13:02+0000

2023-06-20T13:02+0000

2023-06-20T13:02+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

قطر

أخبار قطر اليوم

البحرين

الكويت

أخبار الكويت اليوم

سلطنة عمان

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مباحثات عبد اللهيان في قطر تتناول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".أهداف الزيارةوفق بعض الخبراء، فإن الزيارة تهدف لمناقشة عديد من الملفات المتصلة بدول الجوار والشرق الأوسط خاصة، من بينها البحرين ومصر، فضلا عن ملفات ثنائية بين البلدين وإيران.ويرى خبيران أن سلطنة عمان وقطر تربطهما علاقة قوية مع طهران، كما لعبا دور الوساطة في العديد من الملفات، ويمكنهما أيضا تمهيد الطريق وتقريب وجهات النظر بين طهران والعواصم التي لم يعلن رسميا عن اتفاق بينها وبين إيران أو إعادة العلاقات.وفق الخبراء، فإن الجوانب الاقتصادية حاضرة على طاولة اللقاءات، خاصة بعد زيارة سابقة لمحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، إلى الدوحة قبل نحو أسبوع، بحث خلالها مع السلطات المصرفية تعزيز العلاقات على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.خطوات متقدمةوقبل أيام، تبادل الجانب السعودي مع إيران أسماء السفراء، خلال زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى طهران، في حين توقفت المباحثات بين طهران والمنامة، كما هو الحال بالنسبة لمصر.وفق مصادر، فإن المباحثات لم تتوقف بشكل نهائي، لكن بعض النقاط ما زالت عالقة بين الجانبين لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأنها، ويحتمل الإعلان عن مستجدات خلال الفترة المقبلة.تعاون ثنائي وملفات إقليميةفي الإطار ذاته، قال المحلل السياسي القطري علي الهيل، إن زيارة وزيرة الخارجية الإيراني لقطر ومن ثم إلى عمان، جاءت عقب زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني للدوحة ومناقشة التعاون النقدي، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.ويوضح أن "الزيارة تأتي عقب إعلان قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالف بحري استراتيجي يضم السعودية وقطر والإمارات والبحرين، العراق، باكستان، والهند، وهو بمثابة رسالة تفيد بأن أمن الخليج مشترك بين الدول المعنية والمشاركة في التحالف".تحالف استراتيجيوفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.وقال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.وفق الهيل، فإن الاتفاق السعودي - الإيراني فتح الباب أمام إيران، لتصفير كل النقاط العالقة مع البحرين والإمارات والكويت، في حين أن قطر ليست بحاجة لتصفير أي نقاط، مع عدم وجود خلافات جوهرية بين البلدين، وهو الحال نفسه بشأن العلاقات بين إيران وعمان.بحسب الهيل، فإن الزيارة ترتبط بعديد من الملفات منها الاتفاق النووي، والملفات الإقليمية الأخرى في المنطقة، إضافة للجوانب الاقتصادية، وكذلك ملفات الغاز المشتركة بين طهران والدوحة.نقاط عالقةفي السياق نفسه، قال محمد شعت، الباحث المصري المتخصص في الملف الإيراني، إن زيارة عبد اللهيان تهدف لتقريب وجهات النظر حول بعض النقاط الخلافية مع الدول الإقليمية ودول الجوار.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قطر وعمان كانتا على تواصل دائم مع إيران، ولعبتا دورًا مهمًا في الوساطة أو تقريب وجهات النظر بين طهران والعديد من العواصم العالمية والعربية، ما يؤكد أن طهران تبحث عن طريق البلدين استكمال مسار تصفير الأزمات.ولفت شعت إلى أن الزيارة يمكن أن تحمل رسائل بشأن الدول التي لم تعلن رسميا عن عودة العلاقات مع إيران ومنها مصر والبحرين. موضحا أن مصر تنتظر أن ترى تغيرا في السلوك الإيراني، وعلاقتها مع بعض الجماعات منها جماعة "الإخوان المسلمين".ويرى أن إيران يمكنها استعادة العلاقات مع جميع دول الجوار والمنطقة، ما إن حافظت على المبادئ الأساسية التي تعلنها الدول، والتي تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وكذلك الحفاظ على حسن الجوار وسيادة الدول.من جهته، أعلن عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بعد وصوله إلى قطر، أنه "يزور الدوحة ومسقط لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار". مشيرا إلى أن "استمرار التنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران أحد المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة".ولفت عبد اللهيان إلى أن "جيران إيران لديهم قدرات كثيرة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياسة".وكانت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قد أفادت بأن "جولة عبد اللهيان تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".

https://sputnikarabic.ae/20230503/الرئيس-الإيراني-الجماعات-التي-صنعها-الأمريكيون-سفكت-الدماء-وأثارت-الفوضى-في-المنطقة-1076605858.html

https://sputnikarabic.ae/20230620/عبد-اللهيان-توجهت-إلى-قطر-وسلطنة-عمان-لتعميق-العلاقات-وتطويرها-مع-دول-الجوار-1078285490.html

https://sputnikarabic.ae/20230607/إيران-تسعى-إلى-إنشاء-مركز-للغاز-في-الخليج-العربي-بمشاركة-روسيا-وتركمانستان-وقطر-1077828323.html

https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-والسعودية-توقعان-على-بيان-مشترك-في-الصين-وتتفقان-على-استئناف-تبادل-زيارات-المسؤولين-1075583996.html

قطر

البحرين

الكويت

سلطنة عمان

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الكويت, أخبار الكويت اليوم, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار